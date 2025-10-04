Популярные темы
Как изменятся пособия для беременных в России

К 2027 году размер пособия по беременности и родам в России превысит 1 млн рублей, а к 2028 году достигнет 1,188 млн. Согласно проекту бюджета Социального фонда, значительно увеличатся и выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет — до 103,2 тыс. рублей. Повышение связано с поручениями президента Владимира Путина о расширении мер поддержки семей.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

К 2027 году пособие по беременности и родам в России превысит 1 миллион рублей, а уже в 2028 году оно составит 1,188 миллиона рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета Социального фонда России. Максимальная ежемесячная выплата в 2026 году достигнет 207,5 тысячи рублей, в 2027 году — 238,9 тысячи, а в 2028 году — 258 тысяч.

Выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет также будут увеличиваться. В 2026 году они составят 83 тысячи рублей, в 2027 году вырастут до 95 тысяч, а в 2028 году — до 103,2 тысячи рублей. Отдельная мера коснётся женщин, обучающихся очно: начиная с января 2025 года пособие по беременности и родам для них будет доведено до уровня прожиточного минимума.

Социальный фонд напомнил, что ближайшие выплаты семьям поступили 3 октября, а следующая же будет получена 8 октября. Деньги будут перечисляться в течение всего дня, поэтому, в случае если средства не пришли утром, они могут поступить вечером. Если дата выплаты выпадет на выходной, зачисления будут произведены в первый рабочий день.

Единое пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет рассчитывается как 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума.

На первого ребёнка до трёх лет выплата составляет 10 420 рублей, по уходу за ребёнком до полутора лет — 10 103 рубля, а ежемесячная выплата маткапитала зависит от региона. В Москве она равна 20 663 рублям.

Повышение пособий и введение новых мер напрямую связано с поручениями президента России Владимира Путина, которые он дал по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей.

Владимир Путин распорядился установить с 2025 года для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», социальные гарантии, аналогичные тем, что предоставляются Героям Труда. Кроме того, авиакомпании должны будут предоставлять детям до 12 лет скидку не менее 50 процентов от стоимости перелёта. Для семей с маленькими детьми вводятся особые условия по ипотеке, предусматривающие ставку не более 6 процентов при покупке вторичного жилья в городах, где нет новостроек.

Дополнительно рассматриваются новые меры поддержки многодетных семей. В частности, обсуждается возможность продления льгот, если в семье есть ребёнок-инвалид, до момента, когда младшему исполнится 23 года при условии очного обучения. Также планируется увеличение размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребёнка.

Как считают в Правительстве России, социальная политика в ближайшие годы будет сосредоточена на росте выплат и расширении системы адресной поддержки, что позволит улучшить положение семей с детьми и повысить уровень социальной защищённости женщин в период беременности и ухода за ребёнком.