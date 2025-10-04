Как изменятся пособия для беременных в России

К 2027 году пособие по беременности и родам в России превысит 1 миллион рублей, а уже в 2028 году оно составит 1,188 миллиона рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета Социального фонда России. Максимальная ежемесячная выплата в 2026 году достигнет 207,5 тысячи рублей, в 2027 году — 238,9 тысячи, а в 2028 году — 258 тысяч.
Выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет также будут увеличиваться. В 2026 году они составят 83 тысячи рублей, в 2027 году вырастут до 95 тысяч, а в 2028 году — до 103,2 тысячи рублей. Отдельная мера коснётся женщин, обучающихся очно: начиная с января 2025 года пособие по беременности и родам для них будет доведено до уровня прожиточного минимума.
Социальный фонд напомнил, что ближайшие выплаты семьям поступили 3 октября, а следующая же будет получена 8 октября. Деньги будут перечисляться в течение всего дня, поэтому, в случае если средства не пришли утром, они могут поступить вечером. Если дата выплаты выпадет на выходной, зачисления будут произведены в первый рабочий день.
На первого ребёнка до трёх лет выплата составляет 10 420 рублей, по уходу за ребёнком до полутора лет — 10 103 рубля, а ежемесячная выплата маткапитала зависит от региона. В Москве она равна 20 663 рублям.
Повышение пособий и введение новых мер напрямую связано с поручениями президента России Владимира Путина, которые он дал по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей.
Владимир Путин распорядился установить с 2025 года для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», социальные гарантии, аналогичные тем, что предоставляются Героям Труда. Кроме того, авиакомпании должны будут предоставлять детям до 12 лет скидку не менее 50 процентов от стоимости перелёта. Для семей с маленькими детьми вводятся особые условия по ипотеке, предусматривающие ставку не более 6 процентов при покупке вторичного жилья в городах, где нет новостроек.
Дополнительно рассматриваются новые меры поддержки многодетных семей. В частности, обсуждается возможность продления льгот, если в семье есть ребёнок-инвалид, до момента, когда младшему исполнится 23 года при условии очного обучения. Также планируется увеличение размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребёнка.
Как считают в Правительстве России, социальная политика в ближайшие годы будет сосредоточена на росте выплат и расширении системы адресной поддержки, что позволит улучшить положение семей с детьми и повысить уровень социальной защищённости женщин в период беременности и ухода за ребёнком.