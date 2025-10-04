Как изменятся пособия для беременных в России

Выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет также будут увеличиваться. В 2026 году они составят 83 тысячи рублей, в 2027 году вырастут до 95 тысяч, а в 2028 году — до 103,2 тысячи рублей. Отдельная мера коснётся женщин, обучающихся очно: начиная с января 2025 года пособие по беременности и родам для них будет доведено до уровня прожиточного минимума.