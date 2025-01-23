Как изменятся пени за неоплату ЖКУ

Какими будут пени за просрочку оплаты ЖКУ в 2025 году?
По нормам, пени за несвоевременную оплату «коммуналки» рассчитываются, исходя из ключевой ставки Центробанка: с 31-го по 90-й день просрочки — исходя из 1/300 ставки; с 91-го дня по день фактической оплаты — исходя из 1/130 ставки.
Однако, когда в 2022-м ключевая ставка взлетела до 20% годовых, было принято решение временно установить льготный порядок, по которому базой для расчёта пени становилась ставка на 27.02.2022 — 9,5%. Льготный порядок действовал до конца прошлого года.
«Правительство не стало продлевать его. По логике, теперь пени за просрочку платежей будут начислять, исходя из ключевой ставки, действующей на день оплаты», — говорит член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.
Сейчас это 21%, и если показатель будет расти, то и размер пеней тоже увеличится. Впрочем, председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил вернуться к базе «9,5%».
Законопроект уже разработан. Если его примут, он будет иметь обратную силу — начиная с 1 января 2025 года. Тогда размер штрафных санкций станет ниже.