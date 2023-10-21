Как изменят выплату «похоронных»?

Также чётко не прописано, зависит ли сумма компенсации от места смерти (погребения). Но в Госдуме рассматривают законопроект, который может урегулировать эти вопросы и даст возможность выбора между двумя опциями: получение средств на погребение или оказание самой услуги.

«А ещё нужно призвать ритуальщиков к ответственно­сти, чтобы не задирали цен на их услуги. Если же они не готовы, то надо начинать возвращать этот высокодоходный бизнес под контроль государства», — предлагает радикальное решение депутат ГД Олег Нилов.

В Государственной Думе предложили внести изменения в Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». В новой редакции предлагается предусмотреть электронную подачу документов на погребальные выплаты. Сейчас законодательством не установлено, какую именно сумму должен получить родственник умершего, и выплата может меняться от момента смерти и погребения до даты подачи документов. Также четко не прописано, зависит ли сумма компенсации от места смерти, места регистрации или места погребения. Для того чтобы урегулировать этот вопрос и уйти от нестыковок, для выплаты социального пособия на погребение предлагается установить, что ее размер будет зафиксирован на дату составления записи акта о смерти и по последнему месту жительства умершего, а при его отсутствии — по месту государственной регистрации смерти.