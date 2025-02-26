Со временем, благодаря развитию эволюционных процессов, генной инженерии, искусственного интеллекта и изменениям климата внешний вид людей может претерпеть серьезные изменения. Ученые и нейросети предполагают, что через тысячу лет человеческая внешность и внутренние органы будут другими. Как изменится мозг человека с развитием искусственного интеллекта — читайте в справке aif.ru.
Как изменятся люди через 1000 лет?
Британское издание Daily Mail собрало различные исследования и мнения ученых-биологов, чтобы с помощью нейросети сгенерировать прогноз, как может развиваться человечество и выглядеть его представители к 3025 году.
— Средний рост человека может уменьшиться. Это предположение основывается на исследованиях Оксфордского университета, которые выявили взаимосвязь между питанием и средним ростом населения. Согласно теории, люди с низким ростом могут обладать преимуществами в репродуктивной сфере, что в долгосрочной перспективе может привести к уменьшению среднего роста у последующих поколений.
— Люди станут более привлекательными. В течение следующей тысячи лет, по мере того как более привлекательные мужчины будут успешнее передавать свои гены, человечество может стать немного красивее, отмечают эксперты издания.
— Человечество станет гораздо более однородным по внешнему виду. Межрасовые браки и миграция приведут к тому, что люди станут более похожими друг на друга. При этом средний цвет кожи станет темнее — «ближе к оливковому», а черты лица будут более «универсальными», исчезнет резкий контраст между национальными группами из разных стран.
Что будет с мозгом человека с развитием искусственного интеллекта?
Чрезмерная зависимость от технологий может привести к уменьшению размера мозга, поскольку сложные вычисления и социальные взаимодействия будут выполняться машинами. Как отметил профессор Роберт Брукс, эволюционный биолог из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, «чем больше мы полагаемся на технологии, тем меньше нам нужен большой мозг».
Николас Лонгрих, палеонтолог из Университета Бата, проводит параллель между людьми будущего и одомашненными животными: «Домашние животные теряют часть массы мозга после приручения: овцы — на 24 процента, коровы — на 26 процентов, собаки — на 30 процентов. Возможно, мы тоже станем одомашненной версией самих себя. Это наводит на тревожную мысль: в нас, как и в одомашненных животных, воспитали готовность пассивно плыть по течению (возможно, даже меньше думать)».
Использование технологий повлияет не только на состояние мозговой деятельности, но и приведет к внешним изменениям. Ученые предполагают, что у человека будущего из-за постоянной работы за компьютером может появиться сутулость, более выраженные морщины, а использование телефона приведет к чрезмерному развитию кистей рук.