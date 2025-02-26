Как изменится мозг человека с развитием искусственного интеллекта

Николас Лонгрих, палеонтолог из Университета Бата, проводит параллель между людьми будущего и одомашненными животными: «Домашние животные теряют часть массы мозга после приручения: овцы — на 24 процента, коровы — на 26 процентов, собаки — на 30 процентов. Возможно, мы тоже станем одомашненной версией самих себя. Это наводит на тревожную мысль: в нас, как и в одомашненных животных, воспитали готовность пассивно плыть по течению (возможно, даже меньше думать)».