Как изменить назначение материнского капитала

Эксперты рассказали, как это сделать и в каких случаях можно воспользоваться перераспределением.
Как аннулировать заявление через «Госуслуги»
Как пишет «Объясняем. РФ», для начала нужно будет внести данные паспорта (если они не указаны на портале госуслуг). Затем найти раздел «Аннулирование заявления о распоряжении материнским капиталом». Далее — указать номер распоряжения маткапиталом, который присвоил Социальный фонд России (СФР), и дату подачи. При этом подразделение СФР автоматически определится по адресу проживания, который указал получатель. Заявление рассмотрят в течение трех дней. Уведомление об одобрении или отказе придет в личный кабинет.
Как аннулировать заявление через СФР
Нужно прийти в отделение СФР, где человек подавал заявление о распоряжении маткапиталом. С собой нужно взять паспорт и заявление об аннулировании. Сотрудник назначит дату повторного визита. Получателю сообщат о подтверждении или отказе в аннулировании не позднее пяти дней после подачи заявления. Можно согласовать с СФР, чтобы уведомление и поданные документы отправили заказным письмом.
В каких случаях могут отказать в аннулировании
Это происходит в случаях:
- если человек подал заявление о распоряжении больше десяти дней назад;
- если СФР уже перечислил деньги
- если там нет заявления получателя о распоряжении;
- если он хотел аннулировать получение сертификата на маткапитал.
Как вернуть неиспользованные средства
Если Социальный фонд перевел не все деньги, остаток можно перераспределить. Например, если семья оформила выплаты на ребенка до трех лет, но решила от них отказаться. Для этого тоже надо написать заявление об аннулировании.
Другой пример: часть маткапитала люди потратили на обучение ребенка, но потом передумали. Тогда остаток денег тоже вернут, и вы сможете потратить их на другие цели.
Как распределить маткапитал
Материнский капитал можно тратить одновременно на несколько целей:
- образование ребенка;
- улучшение условий жилья;
- накопительная пенсия родителей;
- ежемесячная выплата на детей до трех лет;
- социальная интеграция в общество для детей с инвалидностью.
Для этого надо указать выбранные направления в заявлении.
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