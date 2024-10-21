Как изменить назначение материнского капитала

Как пишет «Объясняем. РФ», для начала нужно будет внести данные паспорта (если они не указаны на портале госуслуг). Затем найти раздел «Аннулирование заявления о распоряжении материнским капиталом». Далее — указать номер распоряжения маткапиталом, который присвоил Социальный фонд России (СФР), и дату подачи. При этом подразделение СФР автоматически определится по адресу проживания, который указал получатель. Заявление рассмотрят в течение трех дней. Уведомление об одобрении или отказе придет в личный кабинет.