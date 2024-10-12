Как изменились привычки россиян осенью

58% опрошенных приобретают сезонные овощи и фрукты, 28% чаще покупают чай и кофе, а 19% — снеки и сладости. 16% покупают средства по уходу за собой, 15% — домашнюю одежду и товары для дома, декор и аксессуары. Реже всего люди приобретают сейчас настольные игры (6%) и товары для животных (7%).