Как изменились привычки россиян осенью

Выводами аналитиков поделилось «Роскачество». Согласно им, 32% опрошенных осенью стали чаще смотреть телевизор, причем 25% из них пересматривают уже знакомые фильмы и сериалы. 24% стали активнее ходить в гости и приглашать друзей к себе. 22% с приходом осени чаще стали готовить.
Четверть молодых людей (от 18 до 24 лет) отправились делать осенние фотосессии, а почти треть (27%) взрослого поколения в возрасте 55−64 лет — заготовки на зиму.
Исследование также показало, как меняются покупки россиян с приходом холодов.
58% опрошенных приобретают сезонные овощи и фрукты, 28% чаще покупают чай и кофе, а 19% — снеки и сладости. 16% покупают средства по уходу за собой, 15% — домашнюю одежду и товары для дома, декор и аксессуары. Реже всего люди приобретают сейчас настольные игры (6%) и товары для животных (7%).
Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет активнее закупаются сладостями и снеками (31%), молодые люди от 25 до 34 лет — кофе и чаем (32%), а россияне от 55 до 64 лет запасаются овощами и фруктами (71%).
Осенью многие испытывают хандру, и эксперты советуют бороться с ней с помощью поездок в теплые города. Они составили подборку лучших солнечных направлений для этого сезона.