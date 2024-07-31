Как изменилась дата начала школьного учебного года в 2024 году

Родительская суета, белые банты, начищенные ботинки, новый рюкзак и цветы — неотъемлемые атрибуты 1 сентября в России. Начинать учебный год в эту дату традиционно не только для жителей России, но и стран СНГ. Однако в последнее время появляется все больше новостей о переносе начала учебного года на другие дни — когда ученики пойдут в школу в 2024 году, разобрался aif.ru.