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Как изменилась дата начала школьного учебного года в 2024 году

В Сети распространяется информация о переносе празднования Дня знаний на 2 сентября, 15 сентября и даже 1 октября.

Источник: РИА "Новости"

Родительская суета, белые банты, начищенные ботинки, новый рюкзак и цветы — неотъемлемые атрибуты 1 сентября в России. Начинать учебный год в эту дату традиционно не только для жителей России, но и стран СНГ. Однако в последнее время появляется все больше новостей о переносе начала учебного года на другие дни — когда ученики пойдут в школу в 2024 году, разобрался aif.ru.

Правда ли, что День знаний перенесут на 1 октября?

Нет. Вопреки сообщениям ряда изданий, Минпросвещения не делало никаких официальных заявлений по этому поводу. Новость распространилась с подачи интернет-портала, известного своими фейковыми новостями.

Ранее такое предложение действительно имело место: в 2020 году депутат Госдумы от ЛДПР предлагал на месяц сместить День знаний из-за риска распространения коронавируса. В 2017 году законопроект об официальном переносе начала учебного года на 1 октября был отклонен.

Правда ли, что День знаний перенесут на 2 сентября?

Да, известно, что в ряде регионов принято решение провести праздничные мероприятия с 1 на 2 сентября из-за того, что в 2024 году День знаний попадает на воскресенье.

Решение о переносе торжественных линеек на понедельник, 2 сентября, принято в Пензенской области, Амурской области, в Республике Татарстан и других регионах. Представители министерств образования этих субъектов сообщают, что такое решение принято в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ, и приводят цитаты из письма от 31.05.2024 г. № ТВ-882/03: «Согласно рекомендациям Минпросвещения России, торжественные мероприятия, посвященные началу 2024−2025 учебного года и Дню знаний, состоятся 2 сентября 2024 года». Полный текст информационного письма можно найти в открытом доступе.

Об изменении привычного порядка заявляют в соцсетях и отдельные школы — например, одна из школ Томской области написала о переносе 1 сентября в своей группе в ВК, а школа Симферополя опубликовала новость на официальном сайте со ссылкой на федеральные рекомендации.