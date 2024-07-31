Как изменилась дата начала школьного учебного года в 2024 году

Родительская суета, белые банты, начищенные ботинки, новый рюкзак и цветы — неотъемлемые атрибуты 1 сентября в России. Начинать учебный год в эту дату традиционно не только для жителей России, но и стран СНГ. Однако в последнее время появляется все больше новостей о переносе начала учебного года на другие дни — когда ученики пойдут в школу в 2024 году, разобрался aif.ru.
Правда ли, что День знаний перенесут на 1 октября?
Нет. Вопреки сообщениям ряда изданий, Минпросвещения не делало никаких официальных заявлений по этому поводу. Новость распространилась с подачи интернет-портала, известного своими фейковыми новостями.
Правда ли, что День знаний перенесут на 2 сентября?
Да, известно, что в ряде регионов принято решение провести праздничные мероприятия с 1 на 2 сентября из-за того, что в 2024 году День знаний попадает на воскресенье.
Решение о переносе торжественных линеек на понедельник, 2 сентября, принято в Пензенской области, Амурской области, в Республике Татарстан и других регионах. Представители министерств образования этих субъектов сообщают, что такое решение принято в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ, и приводят цитаты из письма от
Об изменении привычного порядка заявляют в соцсетях и отдельные школы — например, одна из школ Томской области написала о переносе 1 сентября в своей группе в ВК, а школа Симферополя опубликовала новость на официальном сайте со ссылкой на федеральные рекомендации.
Источники: https://vk.com/ https://www.ntv.ru/