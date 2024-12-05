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Сохранить праздник: как безопасно запустить фейерверк

С приближением новогодних праздников многие из нас планируют запускать фейерверки. Однако важно помнить о безопасности при использовании пиротехники.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

МЧС России и маркетплейс Ozon дали покупателям фейерверков несколько рекомендаций.

Правила хранения

Правильное хранение пиротехники — залог безопасности и предотвращения несчастных случаев. Каждый год, с приближением праздников, увеличивается спрос на фейерверки и петарды, но важно помнить, что эти изделия требуют особого внимания и соблюдения определенных правил:

  • храните пиротехнические изделия в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла и открытого огня;
  • убедитесь, что упаковка не повреждена и изделия не имеют видимых дефектов.

Места для запуска

Выбор подходящего места для запуска пиротехники — важный аспект, который напрямую влияет на безопасность и комфорт всех участников праздника. Неверно выбранная локация может привести к несчастным случаям и травмам, поэтому к этому вопросу стоит подойти с особой ответственностью.

  • Запускайте фейерверки только в открытых, хорошо проветриваемых местах, вдали от зданий, деревьев и других объектов.
  • Избегайте запуска пиротехники вблизи людей и животных.

Если фейерверк не сработал

При запуске фейерверков всегда существует риск, что некоторые изделия могут не сработать. Это может вызвать панические настроения и опасения, однако важно знать, как правильно действовать в такой ситуации.

Если фейерверк не сработал не подходите к нему в течение 20−30 минут.

После этого аккуратно обработайте его, следуя инструкциям на упаковке, и утилизируйте в соответствии с рекомендациями.

Как обезопасить себя и близких

С начала текущего года в России произошло 108 пожаров, связанных с пиротехническими изделиями, в результате которых погибли 3 человека и 19 получили травмы. Эти цифры подчеркивают, что радость от праздника может обернуться трагедией.

Спрос на фейерверки в декабре возрастает в 4,5 раза по сравнению с ноябрем, что подчеркивает необходимость образовательных программ по технике безопасности. Ведомства рекомендовали крупным маркетплейсам продавать только пиротехнику III класса безопасности и ниже. Продавцы обязаны предоставлять сертификаты соответствия и обеспечивать правильные условия хранения и доставки.

Соблюдение правил безопасности при использовании пиротехники — это не только личная ответственность каждого, но и важный шаг к предотвращению трагедий в новогодние каникулы. Будьте внимательны и наслаждайтесь праздником!

Ранее жители российских городов рассказали, относятся к запуску праздничной пиротехники. Как выяснилось, не все рады фейерверкам в Новый год и связанными с этим рисками.