Сохранить праздник: как безопасно запустить фейерверк

Правила хранения
Правильное хранение пиротехники — залог безопасности и предотвращения несчастных случаев. Каждый год, с приближением праздников, увеличивается спрос на фейерверки и петарды, но важно помнить, что эти изделия требуют особого внимания и соблюдения определенных правил:
- храните пиротехнические изделия в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла и открытого огня;
- убедитесь, что упаковка не повреждена и изделия не имеют видимых дефектов.
Места для запуска
Выбор подходящего места для запуска пиротехники — важный аспект, который напрямую влияет на безопасность и комфорт всех участников праздника. Неверно выбранная локация может привести к несчастным случаям и травмам, поэтому к этому вопросу стоит подойти с особой ответственностью.
- Запускайте фейерверки только в открытых, хорошо проветриваемых местах, вдали от зданий, деревьев и других объектов.
- Избегайте запуска пиротехники вблизи людей и животных.
Если фейерверк не сработал
При запуске фейерверков всегда существует риск, что некоторые изделия могут не сработать. Это может вызвать панические настроения и опасения, однако важно знать, как правильно действовать в такой ситуации.
После этого аккуратно обработайте его, следуя инструкциям на упаковке, и утилизируйте в соответствии с рекомендациями.
Как обезопасить себя и близких
С начала текущего года в России произошло 108 пожаров, связанных с пиротехническими изделиями, в результате которых погибли 3 человека и 19 получили травмы. Эти цифры подчеркивают, что радость от праздника может обернуться трагедией.
Спрос на фейерверки в декабре возрастает в 4,5 раза по сравнению с ноябрем, что подчеркивает необходимость образовательных программ по технике безопасности. Ведомства рекомендовали крупным маркетплейсам продавать только пиротехнику III класса безопасности и ниже. Продавцы обязаны предоставлять сертификаты соответствия и обеспечивать правильные условия хранения и доставки.
Соблюдение правил безопасности при использовании пиротехники — это не только личная ответственность каждого, но и важный шаг к предотвращению трагедий в новогодние каникулы. Будьте внимательны и наслаждайтесь праздником!
Ранее жители российских городов рассказали, относятся к запуску праздничной пиротехники. Как выяснилось, не все рады фейерверкам в Новый год и связанными с этим рисками.