Сохранить праздник: как безопасно запустить фейерверк

Выбор подходящего места для запуска пиротехники — важный аспект, который напрямую влияет на безопасность и комфорт всех участников праздника. Неверно выбранная локация может привести к несчастным случаям и травмам, поэтому к этому вопросу стоит подойти с особой ответственностью.