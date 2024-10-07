Как избежать споров после развода, если есть общие дети

Как пишет «Мел», урегулировать вопрос о том, сколько времени ребенок будет проводить с мамой или папой, можно и на словах. Однако устные договоренности не всегда надежны. При нарушении словесных обещаний сложно подтвердить, что их действительно давали, предупредили эксперты. Все это может вылиться в долгие судебные разбирательства, а это тяжело для детей.
Чтобы этого избежать, нужно заключить у нотариуса соглашение о месте жительства и порядке общения с ребенком. Документ можно подписать и при разводе, и в случае, если отец и мать ребенка остаются в официальном браке, но живут раздельно. Соглашение, как и любой нотариальный документ, будет обладать повышенной доказательной силой в суде.
Нотариусу нужно будет проверить намерения обоих родителей и убедиться, что решение принято по доброй воле. После подписания соглашения ни один из родителей не сможет просто так отказаться от своих слов (например, сказать, что никаких договоренностей не было или что был непонятен их смысл).
Стоит помнить, что нотариус — это юридически грамотный и непредвзятый советник. Он поможет защитить интересы обоих родителей и найти решение, которое отвечает и их пожеланиям, и нормам закона. Самый популярный вариант — дети остаются жить с матерью, а отцам отводятся определенные дни или периоды для общения с ними. «Приходящий» родитель при этом возвращает ребенка или детей в строго оговоренное время и в условленном месте.
В некоторых случаях родители договариваются, что ребенок живет по несколько дней в неделю или по несколько месяцев в году с каждым из них. Тогда в документе могут быть дополнительные пункты: например, что оба родителя обеспечивают ребенку привычный режим дня, безопасное питание, прием лекарств и прочее.
В соглашении можно определить и нюансы общения с ребенком «приходящего» родителя. Можно прописать, в какой форме, как часто и как долго они могут видеться, а также приложить график встреч.
Также можно прописать запреты. Например, на употребление алкоголя при ребенке или на обсуждение в его присутствии взаимных претензий супругов. Важный нюанс — обязанность родителя, с которым живет ребенок, незамедлительно сообщать о переезде или иных обстоятельствах его жизни.
Если ребенок старше 10 лет, родители должны учитывать его мнение при решении вопросов, которые затрагивают его интересы. Лучше указать в соглашении недопустимость одностороннего отказа от обязательств. При этом содержание документа в любой момент может быть изменено по взаимному согласию сторон.
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