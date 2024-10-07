Как избежать споров после развода, если есть общие дети

Как пишет «Мел», урегулировать вопрос о том, сколько времени ребенок будет проводить с мамой или папой, можно и на словах. Однако устные договоренности не всегда надежны. При нарушении словесных обещаний сложно подтвердить, что их действительно давали, предупредили эксперты. Все это может вылиться в долгие судебные разбирательства, а это тяжело для детей.