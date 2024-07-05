Как избежать появления отеков в жару?

В разговоре с 360.ru диетолог Дарья Русакова сообщила, что не нужно пить сразу много за один раз. Это лучше делать с перерывами. Лучше всего выбирать простую воду, кисломолочные напитки, отвары и чай без сахара. От сладких и газированных напитков лучше отказаться. Они плохо влияют на состояние организма и неправильно метаболизируются.