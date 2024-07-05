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Как избежать появления отеков в жару?

В жару часто хочется пить, но у некоторых после потребления воды появляются отеки. Эксперт рассказала, как этого избежать.

Источник: Freepik

В разговоре с 360.ru диетолог Дарья Русакова сообщила, что не нужно пить сразу много за один раз. Это лучше делать с перерывами. Лучше всего выбирать простую воду, кисломолочные напитки, отвары и чай без сахара. От сладких и газированных напитков лучше отказаться. Они плохо влияют на состояние организма и неправильно метаболизируются.

Также специалист советует обратить внимание на рацион и убрать из него слишком соленые и копченые продукты. Вместе с тем немного соли нужно, так как с потом человек теряет электролиты и их надо восполнять.

Если же появления отеков избежать не удалось, нужно добавить в рацион свежие овощи, зелень, ягоды и фрукты. Калий, который в них содержится, поможет стабилизировать работу организма и быстрее выведет накопившуюся жидкость.

Ранее другой диетолог рассказал, какие напитки наиболее вредны в жару.

Айгуль Сабитова