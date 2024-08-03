Многие люди знакомы с состоянием потери сознания. Причин для падения в обморок много. Чаще всего обморок связан с резким снижением артериального давления.
От чего можно упасть в обморок?
Причиной может стать стресс, сильный испуг, кровопотеря (даже рядовая сдача анализов), сильная боль от травмы, резкий подъем из сидячего положения, вынужденная длительная неподвижность, беременность, духота, перегрев, анемия, голод, нарушение работы сердца и легких.
Перед обмороком человек может побледнеть, почувствовать дурноту, головокружение, тошноту, звон в ушах и потемнение в глазах. Часто этим дело заканчивается, и достаточно просто выйти на свежий воздух, посидеть или полежать, подняв ноги вверх.
Но если человек теряет сознание, то он оседает на пол, его дыхание становится поверхностным, пульс на запястье не определяется. Обморок длится от 10 секунд до минуты. Потом человек приходит в себя, но еще какое-то время чувствует слабость.
Как избежать обморока, когда чувствуешь себя плохо?
Если вы оказались в душном помещении или в транспорте, то время от времени напрягайте и расслабляйте мышцы. Это поможет дополнительно стимулировать кровообращение. Также важно сесть, как можно ниже опустить голову, сделать несколько глубоких вдохов.
«Вазовагальный обморок — кратковременная потеря сознания из-за резкого снижения сердечного ритма и артериального давления. Перед этим человек обычно чувствует головокружение или слабость. При таких симптомах рекомендуется попеременно напрягать мышцы рук, ног, туловища, что способствует приливу крови к голове», — сказал РИА Новости врач Тимур Асанов.
Если вы склонны к обморокам, то занимайтесь регулярно физическими упражнениями, они помогут также нормализовать работу организма.
Источник: ria.ru