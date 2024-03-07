Как избавиться от запаха чеснока изо рта?

Аллицин — серосодержащее соединение, которого в целой чесночной головке нет, но если раздавить или разрезать зубчик, то в поврежденной ткани начинает работать фермент аллиинлиаза, которая превращает аллиин в аллицин. Он может вызвать непереносимость чеснока, аллергические реакции и желудочно-кишечные расстройства. С другой стороны, именно он эффективно предотвращает агрегацию тромбоцитов и убивает многие виды грибков и бактерий, в том числе устойчивых к антибиотикам.