Как избавиться от запаха чеснока изо рта?

Чеснок — овощ, популярный во многих национальных кухнях, поскольку отличается острым, пряным вкусом и аппетитным ароматом. Родина чеснока — часть Центральной Азии от восточного побережья Каспийского моря до Западного Китая. Оттуда он распространился по всей Европе. Сегодня чеснок популярен по всему миру. Но после употребления блюд с содержанием чеснока у человека появляется неприятный запах изо рта.
Почему после чеснока появляется запах изо рта?
Нутрициолог Вероника Гусакова отметила, что запах появляется из-за аллицина. Именно он является причиной характерного аромата и при употреблении чеснока, аллицин и его продукты распознаются сенсорными рецепторами воздуха в полости рта. Это приводит к образованию неприятного запаха.
Аллицин — серосодержащее соединение, которого в целой чесночной головке нет, но если раздавить или разрезать зубчик, то в поврежденной ткани начинает работать фермент аллиинлиаза, которая превращает аллиин в аллицин. Он может вызвать непереносимость чеснока, аллергические реакции и желудочно-кишечные расстройства. С другой стороны, именно он эффективно предотвращает агрегацию тромбоцитов и убивает многие виды грибков и бактерий, в том числе устойчивых к антибиотикам.
Как избавиться от запаха чеснока?
Основной способ избавиться от неприятного запаха — обильное питье и правильная гигиена полости рта. Чистка зубов, применение зубной нити и использование освежающих средств помогут удалить остатки чеснока изо рта.
Нутрициолог считает, что регулярное употребление достаточного количества воды помогает вымывать аллицин и устранять запах чеснока. Жевательные резинки и леденцы также стимулируют выработку слюны, которая тоже смывает аллицин и уменьшает запах.
Кстати, если использовать не свежий чеснок, а сушенный и гранулированный, то такого насыщенного запаха не будет.