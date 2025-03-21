Как избавиться от весенней аллергии. Советы врачей

«Пыльца — легкая субстанция, она хорошо переносится на другие континенты. Чем раньше возникает цветение растений, тем вероятность проявления аллергии выше. Аллергия у тех, кто ей подвержен, может начаться раньше в этом году. Зима была не такая холодная. Движение пыльцы может привести к тому, что люди, страдающие аллергическими реакциями, могут уже сейчас начать реагировать, сроки начала обострения аллергии “сдвинутся” на пораньше», — отметил Кондрахин.