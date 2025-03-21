Как избавиться от весенней аллергии. Советы врачей

Весна для большинства людей ассоциируется с радостными эмоциями от наступления более теплых и солнечных дней, ожидания приближающегося лета. Но для людей, страдающих аллергией на пыльцу, приход весны означает обострение заболевания.
РБК Life выяснил, в каком возрасте может возникнуть болезнь, есть ли наследственный фактор и как избавиться от сезонной аллергии.
На вопросы редакции ответили эксперты: старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Про аллергию
Поллиноз — так по-научному называется «весенняя» аллергия, опасность развития которой возрастает в период цветения деревьев. Раньше всех начинает цвести амброзия, причем в Турции, отметил Андрей Кондрахин.
«Пыльца — легкая субстанция, она хорошо переносится на другие континенты. Чем раньше возникает цветение растений, тем вероятность проявления аллергии выше. Аллергия у тех, кто ей подвержен, может начаться раньше в этом году. Зима была не такая холодная. Движение пыльцы может привести к тому, что люди, страдающие аллергическими реакциями, могут уже сейчас начать реагировать, сроки начала обострения аллергии “сдвинутся” на пораньше», — отметил Кондрахин.
Пыльца для организма аллергика — это чужеродный белок, на который вырабатывается иммунная реакция.
«Что такое аллергическая реакция? Чтобы она сформировалась, нужно, чтобы произошла сенсибилизация, то есть появилась чувствительность у организма к чужеродным веществам. Например, окна квартиры выходят на березовый лес. Человек никогда не страдал аллергией, но весной открывает окна, пыльца попадает в квартиру. Из-за того, что он постоянно находится в этой “агрессивной” среде, может начаться аллергия.
Другой пример: у человека был банальный ринит, он плохо лечился, закапывал сосудосуживающие капли в нос, повредил слизистую. Раньше слизистая защищала органы дыхания, теперь нет. Все попало в организм, начинается аллергия", — продолжил терапевт.
Как пояснил врач, болезнь может быть и наследственной. Аллергическая реакция закрепляется по полу. Считается, что больше страдают мужчины, а аллергическая реакция усиливается в последующих поколениях.
«Если дедушка страдал аллергией в слабой форме, то сын или дочь будут страдать достаточно выраженно, у внуков это будет просто катастрофически. Чем дальше по эволюции, по роду, тем сильнее и раньше аллергия будет проявляться», — подчеркнул терапевт Кондрахин.
Как защититься от весенней аллергии
Аллергикам лучше постараться уехать на то время, пока цветет растение, на которое у организма выработалась сенсибилизация. Также есть специальная карта, которая показывает, какие растения сейчас цветут и какая пыльцевая нагрузка.
«Как только среднесуточная температура переходит на плюс, соответственно, через несколько дней начинает все цвести. Имеет смысл использовать приложение, которое по геопозиции показывает пыльцу. Можно отслеживать пыльцу в воздухе. Человек утром встал, посмотрел, если есть пыльца, принимай меры», — высказался врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Важно соблюдать бытовые условия
Окна должны быть плотные, чтобы ветер с улицы не надул пыльцу.
Белье должно быть с пониженным аллергическим компонентом.
В помещении необходимы увлажнители воздуха, которые создают пар, на который попадают эти частички и падают вниз.
Нужны очистители воздуха, которые собирают пыльцевой компонент, и частички не будут подниматься в воздух.
Примечательно: увлажнители и очистители может заменить обычная и очень качественная уборка, но на регулярной основе.
Как пояснил редакции Андрей Кондрахин, за определенный период до наступления цветения растения надо начинать антигистаминную терапию. Зимой аллергикам можно сделать специальную прививку (зимой меньше аллергенов, и прививка пройдет легче). Она называется «аллерген специфическая иммунотерапия» (АСИТ) — это современный метод лечения аллергии с помощью воздействия на причину развития заболевания. Человеку постепенно прививают аллерген, он к нему привыкает, и для него раздражитель перестает быть чужеродным.
«Непосредственно весной мы применяем различные препараты, которые назначает аллерголог-иммунолог, носим с собой шприц-ручку с адреналином, если совсем плохо стало. Следует ходить в маске или респираторе с момента начала цветения, если нет возможности куда-то уехать. Надо мыть руки, лицо, нос после пребывания на улице. Если не привились зимой, тогда просто в момент цветения следует принимать назначенные препараты», — отметил он.
Может ли аллергия появиться внезапно
Аллергическая реакция — это иммунопатологический процесс, который зависит от состояния иммунной системы человека. Развитие аллергической реакции может произойти в любом возрасте.
«Играет роль и генетика, должна быть определенная предрасположенность. До конца с аллергией генетики не разобрались. Есть понимание о большом количестве разных генетических аномалий, редких заболеваний, как их называют, орфанных. Когда один ген, одна поломка, одно заболевание. А аллергия — полигенное заболевание, пока досконально не ясно, что приводит к аллергии и в каком возрасте», — прокомментировал иммунолог Владимир Болибок.
Системное лечение аллергии
«При проявлениях аллергии надо идти к аллергологу. Часто бывает, что пришел человек с насморком, врач назначил комбинированный препарат, насморк прошел. Далее пациент из года в год одним этим препаратом и лечатся. Наконец, начинается осложнение этого аллергического ринита. Человека все-таки направляют к аллергологу, а тот уже разводит руками: “Где вы были последние пять-шесть лет, когда вас можно было вылечить?” Поэтому, если у вас подозрения, записывайтесь к аллергологу напрямую», — подчеркнул Владимир Болибок.
Аллерголог назначит необходимые тесты на аллергию. Если, к примеру, выявится аллергия на березу, то можно ее пролечить, аллергия на пыльцу березы пройдет. Практически на все виды пыльцы, значимые для нашей страны, есть аллерговакцина. Но это помогает, когда у человека начальная стадия заболевания.
Если пропустить начальные этапы, то останется доступным только симптоматическое лечение, которое облегчает проявления болезни. Полностью излечиться будет невозможно. Поэтому при первых подозрениях на аллергию следует обратиться к профильному врачу, чтобы не упустить момент.
«Когда пациент несколько лет походил с нелеченной проблемой, у него развивается поливалентная аллергия, которая продолжается и весной, и летом, и осенью. С поливалентной аллергией бороться очень сложно. В итоге аллерголог уже помочь не может. Поэтому, если у вас подозрение на аллергию, следует обратиться к аллергологу и пройти тесты», — резюмировал врач Болибок.