Как избавиться от сонливости зимой

Одна из ключевых причин зимней сонливости — сбитый режим дня. На организм плохо влияют нерегулярные отходы ко сну и пробуждения. В итоге у нас снижается уровень энергии. В связи с этим нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Лучше не лежать подолгу утром в постели — иначе появится вялость. Регулярный график помогает настроить биологические часы, которые регулируют выработку мелатонина — гормона, ответственного за сон, пишет «Ридус».