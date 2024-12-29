Как избавиться от сонливости зимой

Установите четкий график сна
Одна из ключевых причин зимней сонливости — сбитый режим дня. На организм плохо влияют нерегулярные отходы ко сну и пробуждения. В итоге у нас снижается уровень энергии. В связи с этим нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Лучше не лежать подолгу утром в постели — иначе появится вялость. Регулярный график помогает настроить биологические часы, которые регулируют выработку мелатонина — гормона, ответственного за сон, пишет «Ридус».
Получайте больше света
Зимой становится намного меньше солнечного света, что усиливает сонливость. Дефицит естественного освещения мешает выработке серотонина — гормона, отвечающего за настроение и бодрость. Чтобы решить проблему, нужно чаще бывать на улице, особенно утром. Также помогает светотерапия — специальные лампы с ярким белым светом помогут имитировать дневное освещение. Нужно открывать шторы, чтобы солнце проникало в комнату. Кроме того, стоит почаще бывать у окна днем. Даже это может заметно повысить уровень энергии.
Правильно питайтесь
Зимой нам особенно нужны питательные вещества, которые дают энергию. Нужно стараться чаще потреблять крупы, цельнозерновой хлеб, овощи, нежирное мясо, рыбу, яйца, орехи и продукты, богатые железом — бобовые, шпинат и гранаты. Также надо пить достаточный объем воды, поскольку даже легкое обезвоживание может вызвать упадок сил.
Больше двигайтесь
Двигательная активность запускает кровообращение и помогает избавиться от вялости. Даже легкая разминка способна разбудить организм. Нужно включить в режим дня утреннюю зарядку из нескольких простых упражнений. Также прибавят сил короткие, но частые прогулки на свежем воздухе по 10—15 минут, регулярные разминки во время работы и домашние тренировки.
Ограничьте потребление кофеина
Зачастую люди пытаются бороться с сонливостью с помощью кофе или других напитков с кофеином. Однако злоупотребление этими стимуляторами иногда приводит к обратному эффекту. Не стоит пить больше одной-двух чашек кофе в день. Его можно заменить травяным чаем. В нем нет кофеина, но он оказывает мягкий тонизирующий эффект и уменьшает стресс.
Следите за эмоциональным состоянием
Зимой многие страдают от плохого настроения и апатии. Из-за этого может хотеться много спать. Важно следить за своим психоэмоциональным состоянием. Для улучшения настроения нужно общаться с близкими, заниматься любимыми делами, отдыхать от гаджетов и соцсетей.
Проветривайте помещение
Зимой мы проводим много времени в закрытых и плохо вентилируемых пространствах. Организму не хватает кислорода, что усиливает чувство усталости. Нужно открывать окна хотя бы на 5—10 минут каждый час. При необходимости можно использовать увлажнитель, чтобы избежать сухости воздуха. Из-за нее тоже может случиться упадок сил.
Заметим, зимой воздух в помещении может быть в несколько раз загрязненнее, чем снаружи. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.