Как избавиться от плесени после затопления квартиры?

Плесень медленно разъедает стены, стяжку, штукатурку, напольные покрытия и ваше здоровье. Есть много народных и профессиональных средств, как избавиться от опасного грибка, но все они дадут временный эффект, если не устранить первопричину — высокую влажность в теплом помещении.
Чем опасна плесень?
«Плесень — это, по сути, микроскопический гриб. Плесень производит споры, которые распространяются в воздухе. Невозможно предотвратить появление спор, они есть везде, мы приносим их домой на одежде и других вещах. Грибок растет на самых разных поверхностях, включая ткань, бумагу, дерево, стекло и пластик. По мере роста грибок может “переваривать” материал, на котором растет, — объясняют эксперты Роспотребнадзора. — Любую плесень в доме нужно расценивать как потенциально опасную для здоровья и немедленно начинать борьбу».
Плесень опасна для человека из-за токсических испарений. В организм споры проникают через кожу, нос и рот. Грибок может стать причиной многих заболеваний, таких как бронхиальная астма, кожные высыпания, пневмония, синусит, расстройства желудочно-кишечного тракта, носовые кровотечения, головные боли, подчеркивают санврачи. Особенно опасна плесень для здоровья аллергиков.
Как не допустить распространения плесени, если квартиру затопило?
«Для разрастания грибка эти споры должны попасть в благоприятную среду — влажную и теплую. Наиболее оптимальная температура для его развития +20 °C, влажность 90% и более, — объясняют санврачи. — Если произошла утечка воды — нужно быстро собрать воду и обеспечить проветривание».
Испорченные вещи лучше выбросить, а намокшую мебель, одежду, помещение — тщательно просушить. Для этих целей используют вентиляторы, кондиционеры, осушители, обогреватели, строительные фены — что угодно. В среднем просушка квартиры по времени может занять одну — две недели. При +30 — +40 С° плесень исчезает, но при высокой влажности — это приведет к обратному эффекту.
Особенного внимания требуют стены, где находится гипсокартон. Грибок часто «селится» изнутри. Поэтому нужно проверить эти места, и, если они были затоплены, деформированы, впитали в себя грязную воду, лучше заменить их на новые листы гипсокартона.
Для удаления плесени существует много народных и профессиональных противогрибковых средств, но все они дадут лишь временный эффект, если не устранить первопричину — условия, подходящие для развития грибка.