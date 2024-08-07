Как избавиться от плесени после затопления квартиры?

«Плесень — это, по сути, микроскопический гриб. Плесень производит споры, которые распространяются в воздухе. Невозможно предотвратить появление спор, они есть везде, мы приносим их домой на одежде и других вещах. Грибок растет на самых разных поверхностях, включая ткань, бумагу, дерево, стекло и пластик. По мере роста грибок может “переваривать” материал, на котором растет, — объясняют эксперты Роспотребнадзора. — Любую плесень в доме нужно расценивать как потенциально опасную для здоровья и немедленно начинать борьбу».