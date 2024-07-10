Как избавиться от отеков на ногах в жару

В летний зной достаточно легко перегреться. И симптомами могут стать не только головная боль, но и задержка жидкости в ногах, а именно — отеки. Это определенная защитная функция, которая помогает справиться с жарой: сосуды расширяются, замедляется кровоток, вены становятся более эластичными и проницаемыми. Все это приводит к большим отечным ногам.