Как избавиться от отеков на ногах в жару

В жаркие дни многие сталкиваются с проблемой отекших ног и ступней. Причина понятна — задержка воды. Но как с этим справляться — узнайте в справке aif.ru.
Как избавиться от отеков в жару?
В летний зной достаточно легко перегреться. И симптомами могут стать не только головная боль, но и задержка жидкости в ногах, а именно — отеки. Это определенная защитная функция, которая помогает справиться с жарой: сосуды расширяются, замедляется кровоток, вены становятся более эластичными и проницаемыми. Все это приводит к большим отечным ногам.
Наиболее восприимчивые, это беременные женщины, люди с избыточным весом и люди, которые пьют недостаточное количество воды.
Помогут также контрастный душ, а также подъем ног вверх лежа. Когда вы стоите, простое покачивание также помогает улучшить кровообращение.
Не забывайте о здоровом питании и питьевом режиме. Съедайте несколько небольших порций легкой еды со свежими фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами в течение дня, соли лучше избегать.
По словам кардиолога, отёчность, которая не проходит после корректировки питания и режима отдыха, может быть признаком заболеваний.
«Чтобы минимизировать риски появления отёков, рекомендуется носить удобную обувь, ограничить потребление солёной еды и сладостей, а также пить достаточное количество воды», — рассказала в интервью RT кардиолог Ольга Козлова.
Важно знать, что при систематических отеках нужно обратиться к врачу.
Источники: https://russian.rt.com https://www.fitforfun.de