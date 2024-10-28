Как избавиться от насморка без капель

Что касается бань или саун, которые многие любят использовать в качестве лечебного средства. В них нет ничего плохого, но при условии, что риносинусита или синусита уже нет, то есть нос должен быть чистым. Тогда прогревание пойдет на пользу как профилактика и укрепление иммунитета. Если же насморк в активной фазе в баню нельзя — это вызовет еще больший отек носовых раковин и только усугубит ситуацию.