Как избавиться от хронического стресса

Около 30% населения России живут в состоянии хронического стресса. Он является самым главным провоцирующим фактором неконтролируемой гибели нервных клеток. Стресс приводит не только к нарушениям сна и тревоге, но и может запускать психосоматические заболевания, провоцировать изменения оболочки желудочно-кишечного тракта, что грозит язвой, вызывать гипертонию, аутоиммунные заболевания, например, бронхиальную астму. Об этом в передаче «О самом главном» на канале «Россия» рассказали главный врач ГБУЗ «Детский клинический центр» Московской области Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт, врач-диетолог Эльвира Фесенко.