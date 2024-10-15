Как избавиться от хронического стресса

Около 30% населения России живут в состоянии хронического стресса. Он является самым главным провоцирующим фактором неконтролируемой гибели нервных клеток. Стресс приводит не только к нарушениям сна и тревоге, но и может запускать психосоматические заболевания, провоцировать изменения оболочки желудочно-кишечного тракта, что грозит язвой, вызывать гипертонию, аутоиммунные заболевания, например, бронхиальную астму. Об этом в передаче «О самом главном» на канале «Россия» рассказали главный врач ГБУЗ «Детский клинический центр» Московской области Татьяна Шаповаленко и врач-терапевт, врач-диетолог Эльвира Фесенко.
Как бороться с хроническим стрессом?
Врачи отметили, что существует нейропластичность — восстановление нервных клеток головного мозга. Это позволяет значительно улучшить состояние пациентов даже после тяжелых поражений. Во время стресса тоже можно повысить нейропластичность. Эксперты назвали четыре способа, как это сделать:
- заниматься умеренной физической активностью. Достаточно часа — полутора в день таких упражнений. Спорт снижает выработку гормона стресса и стимулирует выработку гормонов счастья эндорфинов;
- улыбаться и настраивать себя на позитив. Особенно важно это делать после возвращения с работы, отмечают врачи. Считается, что пять минут здорового смеха заменяют 30−40 минут отдыха, улучшают процессы нейропластичности и пищеварения;
- сменить обстановку. Не обязательно куда-то уезжать. Можно просто изменить привычную картинку: переставить мебель, предметы интерьера. Это отвлекает от стресса;
- не допускать дефицита веществ, важных для нервной системы. Речь идет, в первую очередь, о магнии и витаминах группы В. От недостатка последних, по статистике, страдает 60% жителей России. Витаминами группы В богаты бананы, зерновой хлеб, крупы, говяжья печень, скумбрия. Но продукты питания не могут покрыть всю необходимость в этих витаминах, поэтому рекомендуется пропивать курсы аптечных витаминов.
Также врачи рекомендуют исключать из рациона острую пищу, энергетические напитки и сладости — они ведут к истощению нервной системы.
Источник: https://smotrim.ru