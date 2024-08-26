Как избавиться от бессонницы во время путешествий

Бессонница во время путешествий — достаточно распространенная проблема. Из-за разницы в часовых поясах, стресса от перелета, ярких эмоций и попросту от того, что вы находитесь далеко от дома, могут возникнуть нарушения сна. Разумеется, в поездках это особенно неприятно, однако отчаиваться раньше времени не стоит. ВФокусе Mail собрал экспертные советы, которые помогут улучшить качество сна.