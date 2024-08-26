Как избавиться от бессонницы во время путешествий

Бессонница во время путешествий — достаточно распространенная проблема. Из-за разницы в часовых поясах, стресса от перелета, ярких эмоций и попросту от того, что вы находитесь далеко от дома, могут возникнуть нарушения сна. Разумеется, в поездках это особенно неприятно, однако отчаиваться раньше времени не стоит. ВФокусе Mail собрал экспертные советы, которые помогут улучшить качество сна.
Позвоните любимому человеку перед сном
Зачастую причиной бессонницы во время путешествий — является стресс. Чтобы его «купировать», позвоните близкому человеку, чтобы немного поболтать перед сном. Таким образом вы почувствуете себя ближе к дому и привычной обстановке, благодаря чему заснуть станет легче.
Включите расслабляющую музыку и помедитируйте
Чтобы снизить уровень тревожности, можно немного помедитировать перед сном. Для этого включите расслабляющую музыку и подумайте о приятном. Если скучаете о доме, представьте себя в нем, вообразите, как занимаетесь привычными делами или общаетесь с близкими.
Возьмите в путешествие домашние наволочки
Многие опытные путешественники берут с собой домашнее постельное белье, чтобы чувствовать себя комфортно в поездках. Если же лимиты багажа не позволяют взять евро белье, захватите пару наволочек.
Возьмите с собой книгу, которую читаете дома
Чтобы чувствовать себя в безопасности и комфорте (а значит и легче засыпать), можно взять в поездку книгу, которую начали читать дома. Это не только «перенесет» в уютную гостиную, но и поможет абстрагироваться от стрессовых факторов.
Откажитесь от алкоголя в путешествии
Если вы знаете, что имеете расположенность к бессоннице во время путешествий, лучше отказаться от употребления алкоголя. Дело в том, что он будет действовать, как стрессовый возбудитель, из-за чего могут возникнуть проблемы со сном.
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