Как исправить ошибки в билете на поезд или самолет

Неожиданно нашли ошибку в билете на поезд или самолет? Не поддавайтесь панике — проблема решаема, главное — действовать оперативно, пишет «Объясняем.РФ». В этом вам помогут рекомендации от Роскачества.
Что делать, если ошибка в билете на поезд?
Если вы путешествуете по России, не переживайте: ваш билет остается действительным даже при наличии двух случайных опечаток, таких как:
- перепутанные местами соседние буквы или цифры;
- лишняя буква или цифра;
- пропущенная буква или цифра.
Важно учитывать, что допускается не более одной ошибки в фамилии, имени или отчестве, и еще одной — в номере и серии паспорта.
Однако, если вы планируете поездку за границу, билет с ошибкой придется переоформить.
Как исправить ошибку в билете на поезд?
Если покупаете билет в кассе, сразу же проверяйте его на наличие ошибок. Обнаружив любую опечатку, сделанную кассиром, вы можете бесплатно переоформить билет. Если ошибку заметили позже, обратитесь в службу поддержки РЖД.
В случае, если вы ввели более двух позволенных опечаток при онлайн-покупке, вам придется сдать билет и приобрести новый.
Что делать, если ошибка в авиабилете?
Авиакомпании имеют свои правила: в некоторых из них важна безошибочная запись только имени и фамилии. Уточните детали у конкретного перевозчика.
Как исправить ошибку в авиабилете?
Проще всего сдать билет и купить новый, но такой вариант подходит, если билет возвратный. Учтите, что существует временное ограничение: например, вернуть билет за час до вылета без потерь не выйдет — вам вернут лишь частичную стоимость. Также возможно удержание налогов или сборов.
Если ваш билет невозвратный или по другим причинам сдать его невозможно, обратитесь в компанию, где вы его приобрели. Ошибки обычно исправляют за дополнительную плату — деньги берут либо за факт корректировки, либо за каждое исправление отдельно.
Что не считают ошибкой?
Если вы сменили паспорт или фамилию после оформления билета, понадобится доказательство изменений — старое удостоверение личности или справка. В таком случае билет примут.
Как подстраховаться?
— Чем раньше вы обнаружите ошибку, тем проще ее исправить.
— При покупке билета онлайн будьте внимательны, тщательно заполняйте все графы и проверяйте данные.
— Если путешествуете не одни, попросите спутников также проверить свои билеты.
— Не надейтесь, что ошибку не заметят — действуйте!
Следуя этим рекомендациям, вы избежите неприятных неожиданностей и спокойно насладитесь своим путешествием.
Нина Лютикова