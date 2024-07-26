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Как исправить ошибки в билете на поезд или самолет

Практическое руководство: что делать, если обнаружили опечатку в билетах, и как быстро решить эту проблему.

Источник: Freepik

Неожиданно нашли ошибку в билете на поезд или самолет? Не поддавайтесь панике — проблема решаема, главное — действовать оперативно, пишет «Объясняем.РФ». В этом вам помогут рекомендации от Роскачества.

Что делать, если ошибка в билете на поезд?

Если вы путешествуете по России, не переживайте: ваш билет остается действительным даже при наличии двух случайных опечаток, таких как:

  • перепутанные местами соседние буквы или цифры;
  • лишняя буква или цифра;
  • пропущенная буква или цифра.

Важно учитывать, что допускается не более одной ошибки в фамилии, имени или отчестве, и еще одной — в номере и серии паспорта.

Однако, если вы планируете поездку за границу, билет с ошибкой придется переоформить.

Как исправить ошибку в билете на поезд?

Если покупаете билет в кассе, сразу же проверяйте его на наличие ошибок. Обнаружив любую опечатку, сделанную кассиром, вы можете бесплатно переоформить билет. Если ошибку заметили позже, обратитесь в службу поддержки РЖД.

В случае, если вы ввели более двух позволенных опечаток при онлайн-покупке, вам придется сдать билет и приобрести новый.

Что делать, если ошибка в авиабилете?

Авиакомпании имеют свои правила: в некоторых из них важна безошибочная запись только имени и фамилии. Уточните детали у конкретного перевозчика.

Как исправить ошибку в авиабилете?

Проще всего сдать билет и купить новый, но такой вариант подходит, если билет возвратный. Учтите, что существует временное ограничение: например, вернуть билет за час до вылета без потерь не выйдет — вам вернут лишь частичную стоимость. Также возможно удержание налогов или сборов.

Если ваш билет невозвратный или по другим причинам сдать его невозможно, обратитесь в компанию, где вы его приобрели. Ошибки обычно исправляют за дополнительную плату — деньги берут либо за факт корректировки, либо за каждое исправление отдельно.

Что не считают ошибкой?

Если вы сменили паспорт или фамилию после оформления билета, понадобится доказательство изменений — старое удостоверение личности или справка. В таком случае билет примут.

Как подстраховаться?

— Чем раньше вы обнаружите ошибку, тем проще ее исправить.

— При покупке билета онлайн будьте внимательны, тщательно заполняйте все графы и проверяйте данные.

— Если путешествуете не одни, попросите спутников также проверить свои билеты.

— Не надейтесь, что ошибку не заметят — действуйте!

Следуя этим рекомендациям, вы избежите неприятных неожиданностей и спокойно насладитесь своим путешествием.

Нина Лютикова