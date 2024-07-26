Как исправить ошибки в билете на поезд или самолет

Проще всего сдать билет и купить новый, но такой вариант подходит, если билет возвратный. Учтите, что существует временное ограничение: например, вернуть билет за час до вылета без потерь не выйдет — вам вернут лишь частичную стоимость. Также возможно удержание налогов или сборов.