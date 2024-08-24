Как исправить данные о трудовом стаже для начисления выплат

Выписка из индивидуального лицевого счета
Проверить данные можно на «Госуслугах», рассказывает «Объясняем. РФ». Так, там нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). В ней указывается, как и из чего формируется пенсия получателя, его учтенный стаж, заработанные пенсионные коэффициенты и отчисления работодателя. Также в выписке расписано, в каком пенсионном фонде лежат накопления человека, их размер, как они увеличились благодаря инвестированию, если положена накопительная пенсия.
Если есть ошибка
Иногда трудовой стаж учитывается неверно. Это может произойти, например, по техническим причинам или потому, что работодатель передал некорректные данные.
Чтобы исправить ошибку, надо написать заявление о корректировке ИЛС на Госуслугах. Нужно указать правильные данные и приложить документы, которые их подтверждают. Это может быть трудовой договор или трудовая книжка, приказы о приеме на работу или об увольнении и прочее.
Если СФР нужны будут оригиналы или другие документы, пользователь получит уведомление через личный кабинет. В течение трех дней бумаги нужно будет предоставить в ближайшую клиентскую службу Соцфонда.
Также можно обратиться в СФР за выпиской лично (записаться на прием в клиентскую службу можно онлайн) и получить ее по почте, отправив запрос заказным письмом.
Иногда ошибки закрадываются в паспорт. Ранее юрист объяснил, кто несет за это ответственность.