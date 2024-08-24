Как исправить данные о трудовом стаже для начисления выплат

Проверить данные можно на «Госуслугах», рассказывает «Объясняем. РФ». Так, там нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). В ней указывается, как и из чего формируется пенсия получателя, его учтенный стаж, заработанные пенсионные коэффициенты и отчисления работодателя. Также в выписке расписано, в каком пенсионном фонде лежат накопления человека, их размер, как они увеличились благодаря инвестированию, если положена накопительная пенсия.