Как использовать мусоропровод в многоквартирном доме

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что в мусоропровод нельзя кидать крупногабаритный и строительный мусор. Также туда запрещено выбрасывать горящие предметы — окурки и сигареты. Под запретом и опасные отходы — батарейки, ртутные лампы и жидкости.