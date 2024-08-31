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Как использовать мусоропровод в многоквартирном доме

Управляющие организации должны устранять засоры в мусоропроводе и ремонтировать его, а собственники должны ответственно подходить к использованию. Делимся правилами его эксплуатации.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Depositphotos

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что в мусоропровод нельзя кидать крупногабаритный и строительный мусор. Также туда запрещено выбрасывать горящие предметы — окурки и сигареты. Под запретом и опасные отходы — батарейки, ртутные лампы и жидкости.

Если мусоропровод забился, нельзя бросать мусор в подъезде. Нужно использовать контейнерную площадку возле дома. Обязательно надо оставить заявку на портале ЕДС МО.

Управляющая компания должна будет за сутки устранить засор.

Если она не отреагирует, рекомендуется обратиться в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Бытовые отходы лучше упаковывать в плотно закрытые пакеты. После использования мусоропровода нужно обязательно закрывать клапан.

Если жильцы решили отказаться от мусоропровода, им нужно провести собрание, так как он относится к общей долевой собственности. При этом инициировать встречу может любой собственник. Лучше попросить управляющую компанию помочь с организацией собрания.

Решение по поводу закрытия мусоропровода принимается большинством — не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников.

Ранее эксперты рассказали, когда и как проводят ремонт в МКД.