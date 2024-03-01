Как использовать испитую заварку?

Пожалуй, это самый известный народный метод для устранения покраснений и избавления от усталости глаз. Однако офтальмологи предупреждают, что использовать чайные пакетики в качестве примочек не стоит. Чай обладает дубильными (вяжущими) свойствами, поэтому вряд ли окажет какой-то вред на глаза. Но заварка в пакетиках, как правило, менее качественная и содержит ароматизаторы. Такой ненатуральный продукт может вместо пользы нанести вред. В качестве альтернативы допускается использование заварки листового чая. В остывший настой нужно опустить ватный диск и приложить на несколько минут к глазам в качестве компресса. Впрочем, если у вас ячмень или какие-то другие воспалительные процессы, то прежде чем заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать негативных последними.