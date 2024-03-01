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Как использовать испитую заварку?

Aif.ru собрал полезные советы по использованию чайной заварки в быту.
Источник: AP 2023

Заваривать повторно чай, в большинстве случаев, бессмысленно. Вкус и цвет напитка уже не будет таким ярко выраженным. Но не спешите выбрасывать использованную заварку. Читайте в справке аif.ru, какую пользу она может принести.

Компресс для глаз

Пожалуй, это самый известный народный метод для устранения покраснений и избавления от усталости глаз. Однако офтальмологи предупреждают, что использовать чайные пакетики в качестве примочек не стоит. Чай обладает дубильными (вяжущими) свойствами, поэтому вряд ли окажет какой-то вред на глаза. Но заварка в пакетиках, как правило, менее качественная и содержит ароматизаторы. Такой ненатуральный продукт может вместо пользы нанести вред. В качестве альтернативы допускается использование заварки листового чая. В остывший настой нужно опустить ватный диск и приложить на несколько минут к глазам в качестве компресса. Впрочем, если у вас ячмень или какие-то другие воспалительные процессы, то прежде чем заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать негативных последними.

Косметическое средство

Заварка также применяется в качестве косметического средства. Например, в домашних условиях можно заморозить оставшийся настой зеленого чая, чтобы потом протирать кубиками лицо. Это тонизирует кожу и сужает поры.

С заваркой можно приготовить многокомпонентную маску или ополаскиватель для волос, чтобы вернуть им здоровый вид. Например, перемешать четыре столовые ложки отвара черного чая и четыре чайные ложки сметаны. Обработать маской прикорневую область волос, замотать пищевой пленкой и утеплить голову. Держать не больше 40 минут для усиления роста волос.

Не стоит забывать, что ополаскиватель из чайного раствора (предварительно процедить и можно смешать с настоем коры дуба или крапивы) обладает окрашивающим эффектом. Такая маска больше подходит для ухода за темными, а не светлыми локонами.

Удобрение

Опытные садоводы используют испитую заварку для подкормки комнатных и садовых растений. Охлажденный повторно заваренный чай отлично подходит для прикорневого полива. Также подсушенную заварку прикапывают в верхнем слое почвы. Разлагаясь, такое удобрение насытит почву азотом. Кроме того, резкий запах заварки может отпугнуть вредителей и насекомых. Главное — помнить, что если вы пили чай с сахаром, то заварку нужно обязательно промыть, иначе на «сладенькое» сбегутся муравьи со всей округи.

Чайные остатки можно смело кидать и в компостную яму, к другим органическим остаткам. Листья заварки обогатят органическое удобрение азотом, а за счет содержащихся в них дубильных веществ помогут активизировать процессы разложения компоста.

Моющее средство

Домохозяйки предлагают замачивать кастрюлю, противень, сковородку и другую кухонную утварь в теплой воде с парой использованных чайных пакетиков (для большего эффекта можно добавить новый пакетик).Такая «тонизирующая» ванна помогает избавить посуду от нагара, потемнения и желтизны, особенно в труднодоступных местах, а также от засохших остатков еды. Даже если пакетики разорвутся, то под струей чистой воды чаинки с легкостью смоются во время мытья.

Освежитель воздуха

Сухие чайные пакетики или листовой чай нужно поместить в открытую емкость и поставить дома или в офисе. Для большего эффекта в заварку можно капнуть несколько капель эфирного масла (апельсин, лаванда, мята, можжевельник). Кроме того, в одной емкости можно смешать несколько сортов высушенного листового чая (каркаде, зеленый, черный). Чтобы они не перемешались, разделите их пищевой фольгой.

Некоторые советуют класть старые чайные пакетики в зимнюю обувь на лето, чтобы они поглощали неприятный запах.