Как исцелить себя ночью? Названы полезные и опасные позы для сна

Эксперты отмечают, что смена позы во время сна может как улучшить состояние человека, так и усугубить некоторые его состояния. Причем это касается распространенных патологий — от проблем со стулом до гриппа.
К примеру, если вы хотите улучшить пищеварение, стоит спать на левом боку, так как это помогает естественному перемещению пищи и отходов через пищеварительную систему. Гравитация способствует более эффективному перемещению пищи из тонкого в толстый кишечник.
Если же спать на спине, можно замедлить пищеварение и усугубить проблемы со стулом. А вот тем, у кого есть расстройство пищеварения, рекомендуется спать на правом боку, из-за этого замедляется частота стула, а каловые массы задерживаются в кишечнике подольше.
При инфекциях мочевыводящих путей специалисты рекомендуют спать в позе эмбриона, буквально свернувшись калачиком. Как вариант, можно спать на спине, расставив ноги. Из-за этого снижается давление на мочевой пузырь.
Пациентам со склонностью к образованию камней в почках советуют менять сторону сна во время ночи. Это утверждение базируется на исследовании Калифорнийского университета. Там изучали данные пациентов с рецидивирующими камнями. Было определено, что у 76% людей в почках образуются болезненные минеральные отложения, которые соответствуют предпочитаемой ими стороне сна.
Если человек мучается от кислотного рефлюкса, ему лучше спать на левом боку, при этом тело должно быть слегка приподнято. Именно такое положение помогает свести к минимуму выброс кислого содержимого наверх. А вот сон на правом боку может ухудшить отток желудочной кислоты, из-за чего симптомы становятся хуже.
При болезнях уха спать надо так, чтобы поврежденное ухо было обращено наверх. При заложенности носа советуют спать на спине, подложив под голову и плечи подушку под углом 45 градусом. А вот лицом вниз лучше не спать.