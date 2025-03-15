Как император Петр Великий спаивал русский народ

Последующие правители тоже не желали спаивать подданных. При царе Борисе Годунове на пьяниц накладывали штраф и пороли кнутом, а особо рьяных сажали в «бражную тюрьму» для протрезвления. Ради трезвости народа была запрещена торговля спиртным на ярмарках и во все церковные праздники и постные дни. В будни людям разрешалось пить по одной чарке «после обедни». При царе Алексее Михайловиче в 1652 году прошел собор «о кабаках»: цена на водку поднималась втрое, количество питейных заведений в городах и селах ограничивалось до одного, а монахов, склонных к пьянству, ссылали в глушь.