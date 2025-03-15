Как император Петр Великий спаивал русский народ

Трезвая Россия до Петра I
До Петра I на Руси пили только легкие напитки, а князья и цари препятствовали пьянству. Итальянский дипломат Иосафат Барбаро, посетивший южные пределы Руси в конце XV века, писал, что русские варят медовуху — напиток, сравнимый по крепости с вином и брагу — из проса. Еще варили березовицу, ол (аналог пива) и сикеру — смесь меда с квасом. Пили и квас — он был крепче современного напитка.
При этом государь Иван III всячески препятствовал спаиванию народа и даже издал указ, запрещающий варить мед и брагу. Пить разрешалось только четыре раза в год — на самые великие праздники: Рождество, Пасху, Масленицу и Дмитровскую родительскую субботу. Для пьяниц существовала даже страшная казнь — пропойцу надолго сажали в бочку со спиртным, буквально «замариновывая» его.
Последующие правители тоже не желали спаивать подданных. При царе Борисе Годунове на пьяниц накладывали штраф и пороли кнутом, а особо рьяных сажали в «бражную тюрьму» для протрезвления. Ради трезвости народа была запрещена торговля спиртным на ярмарках и во все церковные праздники и постные дни. В будни людям разрешалось пить по одной чарке «после обедни». При царе Алексее Михайловиче в 1652 году прошел собор «о кабаках»: цена на водку поднималась втрое, количество питейных заведений в городах и селах ограничивалось до одного, а монахов, склонных к пьянству, ссылали в глушь.
Петр I и личное пьянство царя.
В отличие от других царей, Петр I был приучен к алкоголю с детства — сначала его воспитывал пьющий дьяк Иван Зотов, а затем юный царь попал под влияние иностранцев из Немецкой слободы, которые решили, что лучший способ держать под контролем юношу — это приучить его в вину.
Это привело к тому, что за сутки царь мог выпить до 40-ка стаканов вина и анисовой водки и поощрял пьянство в своем окружении. При этом он равнялся на Европу, где пили крепкие напитки: коньяк, виски, ром, водку. Именно Петр I и насадил в России обычай пить крепкий алкоголь.
Свое окружение царь спаивал умышленно: проверял на верность новым идеям. Царь был подозрителен и верил, что каждый, кто имеет против него хоть что-то, обязательно проговорится пьяным. Поэтому за пьющими всегда пристально наблюдали.
А за создание «Всепьянейшего собора» подданные называли царя-реформатора антихристом. На эти «соборы» бояре собирались как на смерть — прощаясь с родными и исповедуясь духовникам. Опоздавших заставляли выпить кубок, вмещавший полтора литра водки. Нестойкие тут же падали замертво. 70-летний князь Лука Долгорукий однажды решил схитрить и незаметно отлить из кубка, но был уличен и был вынужден выпить полтора литра, после чего упал замертво и скончался через три часа.
А в 1725 году за отказ участвовать в пьянке был донага раздет 80-летний Матвей Головин. На него надели шапку с рогами и продержали час на льду Невы. Старик простыл и умер.
Из-за стола на «соборах» не выпускали даже в туалет. Доктор исторических наук Евгений Анисимов утверждает, что для отправления естественных надобностей в углах были навалены кучи соломы. Пьянки длились неделями.
Петр специально проводил свои оргии во время больших церковных праздников, а потом дошел и до того, что стал проводить шутовские процессии во время Великого поста.
Водка сказалась и на самом царе. Он умер в мучениях на 53-ем году жизни, не оставив наследника.
Как Петр спаивал народ
Именно при Петре Великом был введен обычай в армии и на флоте выдавать по чарке водки. Ее так и называли тогда — «петровская вода». На Руси подобный напиток делали из хлеба, назывался он «полугар» и был крепостью в 38 градусов. Но при Петре водка была крайне вредным дешевым хлебным вином. Похмелье от него было страшным.
Водку выдавали рядовым строителям Санкт-Петербурга, дорожным рабочим, грузчикам и рабочим на верфях и в портах.
Однажды повальное пьянство едва не привело Петра к поражению в войне со шведами. Случилось это весной 1710-го года под Выборгом. Флот царя зажало во льдах, и от скуки царь с приближенными налакались так, что когда появились шведы, русские уже не могли оказать им сопротивления. Петра с товарищами спасла только шведская осторожность. Противник не решился атаковать русских и этим позволил Петру продолжить осаду Выборга.
Пьянство стало модным. Пили офицеры и юнги, ученики мореходных школ и дворяне. Даже самые юные птенцы гнезда Петрова старались перепить друг друга и хвастались количеством выпитого вина. Лозунг Петра: «каждый день быть пьяным и трезвым никогда не ложится спать» претворялся в жизнь.
Теперь пили на каждый праздник. Отмечали спуски на воду кораблей, неделями пили за победы в битвах, пили на петровских ассамблеях. Водку заставляли пить даже дам высшего света. На Новый год Петр I постановил зажиточным гражданам выкатывать на улицы городов бочки со спиртным и бесплатно наливать всем желающим.
Царь снова ввел в стране откупную систему производства спиртного, а позже вообще отменил государственную монополию и разрешил свободно заниматься производством и продажей алкоголя. По большей части этим занимались иностранцы. Отныне винокуры лишь платили в казну пошлину за продукцию и оборудование. По всей стране открылась система трактиров. Это были постоялые дворы, в каждом из которых обязательно было питейное заведение — подобие «ресторана».
Водка лилась рекой. К концу правления Петра от продажи водки в казну поступало 20% средств — около 1,2 миллиона рублей. Много это или мало? При отце Петра — царе Алексее Михайловиче это был весь бюджет страны. А налог за водку тогда давал прибыль в 380 тысяч рублей. То есть потребление спиртного выросло в несколько раз.
Именно в петровские времена и появился знаменитый жест у горла, который ныне быстро утрачивается. За особые заслуги солдат и других служилых людей клеймили особым клеймом, которое наносили на шею. Оно позволяло пить бесплатно в любом трактире России до конца жизни. Придя в трактир, такой человек оттягивал ворот и указывал пальцем на клеймо на горле. Трактирщик был обязан налить ему водки.
Отнюдь не все на Руси хотели быть пьяными. Например, наотрез отказывались пить священники, за что бывали биты батогами.
Возвращение к трезвости
Часто можно услышать, что де Петр I спаивал дворянство, но был против народного пьянства. Даже медаль «за пьянство» учредил для особо рьяных «петухов» (так называли пьяниц) — она весила 7 килограммов и изготавливалась из чугуна. Но, скорее, это была издёвка над людьми, которые в пьяном угаре уже не могли выполнять свои обязанности. И хотя многие историки и сейчас преподносят Петра I как величайшего реформатора, сам за себя говорит тот факт, что за время его правления средний рост рекрутов стал меньше на два сантиметра и составил 162 см. Население деградировало от спиртного и недоедания.
Возвращение к трезвости на Руси началось почти сразу же после смерти императора. Даже его друзья не хотели продолжать «пьяные» соборы. А в начале XIX века в России среди крестьян появились первые общества трезвости. Народ целыми деревнями отказывался от водки и громил кабаки. Только в конце XIX века это движение подхватила городская интеллигенция и врачи. А в годы I Мировой войны был введен первый «сухой закон». Потребление алкоголя в России сократилось в 10 раз. До революции историки не были в восторге от Петра I, а царь Николай II морщился каждый раз при упоминании имени предка.
Майя Новик