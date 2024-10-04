Как и зачем проводить межевание

Как сообщили в «Объясняем. РФ», перед продажей земли или оформлением ипотеки на строительство дома нужно проверить, проводилось ли межевание. Для этого надо заказать выписку из ЕГРН. Если в ней будет написано, что «границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства», можно будет заказать кадастровые работы.