Как и зачем проводить межевание

Как сообщили в «Объясняем. РФ», перед продажей земли или оформлением ипотеки на строительство дома нужно проверить, проводилось ли межевание. Для этого надо заказать выписку из ЕГРН. Если в ней будет написано, что «границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства», можно будет заказать кадастровые работы.
После того, как в реестр недвижимости внесут полные сведения о вашей земле, вам будет проще продать участок или избежать споров с соседями.
Что такое межевание
Межевание представляет собой комплекс кадастровых работ, который позволяет уточнить границы земельного участка, его местоположение, площадь, а также форму.
Межевание — необязательная процедура. На кадастровый учет земельный участок могут поставить и без него. Проводить сделки без этой процедуры тоже можно, впрочем, покупателей будет найти труднее.
Когда нужно межевание
Без процедуры не обойтись, если вы хотите определить точные границы участка, чтобы не было споров с соседями; разделить участок или присоединить к нему другой; восстановить старые границы, которых нет на генплане.
Желательно сделать межевание при оформлении жилищного кредита под строительство дома или дачи на участке (это повысит шансы на одобрение) или если человек планирует совершать сделки с участком или его частью (процедура увеличит спрос и цену).
Сколько стоит
Стоимость отличается у разных исполнителей и зависит от региона, сроков выполнения, размера участка и его конфигурации. В среднем цены на межевание составляют 20−30 тысяч рублей.
Кстати, иногда уточнить границы нужно местной администрации или федеральному органу власти. В таких случаях они заказывают кадастровые работы на нужной им территории. Если на ней оказалась ваша земля, межевание вам проведут бесплатно.
Подготовка к межеванию
Понадобится ряд документов: паспорт владельца участка; свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН; нотариальная доверенность, если собственника представляет другой человек; документы, определявшие границы участка при его образовании.
Заключение договора
Сам провести межевание человек не может, ему нужно обратиться к кадастровому инженеру, который включен в государственный реестр кадастровых инженеров. Проверить это можно на сайте Росреестра.
В договоре должны быть указаны обязательства исполнителя: выезд специалиста на место; оформление технического проекта (текстовой и графической частей); уведомление всех, чьи интересы могут быть затронуты в связи с работами, причем не позднее чем за 30 дней до старта межевания.
Что включают в себя работы
Обычно специалист собирает и изучает информацию о земельном участке; готовит проект межевания; оповещает соседей по участку, так как их права могут быть затронуты межеванием; выезжает на место и проводит геодезическую съемку, определяет координаты; определяет точную площадь участка; выполняет чертеж со всеми границами.
В итоге кадастровый инженер составляет межевой план, он предоставляется в электронном виде. Если нужен бумажный, это надо указать в договоре.
Регистрация в Росреестре
Документы и межевой план нужно передать в Росреестр. Там их проверят и внесут сведения о границах участка в ЕГРН. Это бесплатно. Подать документы можно в МФЦ или онлайн на сайте Росреестра.
Ранее стало известно, что россиянам запретят строить дома без оформления в собственность. Соответствующие поправки в закон прошли первое чтение в Госдуме.