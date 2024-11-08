Как и почему исчезают острова в Русской Арктике

Но бывало и так, что пропадали не сами острова, а их названия — уже нанесенные на карты. Так случилось и с последним крупным географическим открытием ХХ века — Северной Землей. Вот только название это она получила в 1926-м, до этого часть территории Советской России продолжала громко именоваться Землей Императора Николая II. А сами острова — именами членов императорской семьи. Так решила экспедиция Бориса Вилькицкого, которая прошла по Северному морскому пути в 1913-м.