Как и где находить эмоциональный ресурс осенью

На самом деле, осенью не происходит ничего такого, чтобы человек «терял» ресурс. «Чтобы поддержать физическое здоровье нужно восполнить дефицит витаминов, ввести в рацион сезонные фрукты и овощи. А для нормализации эмоционального состояния достаточно изменить свое отношение к осени и найти в ней свою красоту», — отмечает эксперт.
Причем продолжительность прогулки в данном случае не так важна. Главное — выискивать то, что нравится вашему взору в осенних красках. Осенний воздух, с нотками будущей прохлады, кстати, отлично позволят настроиться на медитацию.
Закреплению позитивного отношения к осени будет способствовать новое хобби. Наверняка, у вас много зимних любимых видов спорта. Почему бы не найти новое увлечение на осенние месяцы?
Поверьте, как только вы по-настоящему увлечетесь чем-то новым, ваше отношение к осени изменится кардинально.
Попробуйте нарисовать картину с теми ассоциациями, которые вызывает у вас осень. Не спешите, отвлекитесь на другие дела и позже снова вернитесь к рисунку. Творите, размышляйте. Дорисуйте свою картину так, чтобы осень на изображении начала вам нравится. После того, как работа будет закончена, проанализируйте, что именно изменилось в вашем восприятии осени.
Эксперт посоветовала также создавать новые традиции, например, придумайте свой фирменный осенний напиток. Это может быть чай из шиповника с мятой, облепиха с медом или любой другой напиток. Главное, он должен ассоциироваться у вас с приятными эмоциями. Включите любимую музыку, воспользуйтесь красивой посудой и без спешки насладитесь напитком.