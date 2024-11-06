Как и где находить эмоциональный ресурс осенью

Попробуйте нарисовать картину с теми ассоциациями, которые вызывает у вас осень. Не спешите, отвлекитесь на другие дела и позже снова вернитесь к рисунку. Творите, размышляйте. Дорисуйте свою картину так, чтобы осень на изображении начала вам нравится. После того, как работа будет закончена, проанализируйте, что именно изменилось в вашем восприятии осени.