Как и чем правильно кормить собак зимой

Холодный климат, короткие световые дни могут существенно повлиять на потребности собаки в питательных веществах. В этот период наши пушистые друзья нуждаются в большем количестве энергии. Ведь холод пробуждает у них потребность в теплообмене, что означает, что они сжигают больше калорий для поддержания нормальной температуры тела. Особенно это касается активных или длинношёрстных пород, а также щенков и пожилых собак.
Чем кормить собак зимой?
Коммерческие корма предлагают разные варианты, соответственно потребностям питомцев. Необходимо учитывать, что зимнее питание должно быть сбалансированным и содержать высококачественные ингредиенты.
При выборе корма для вашей собаки зимой стоит обращать внимание на его состав. Важно, чтобы в кормах содержались меры, способствующие быстрому усвоению и усвояемости пищи. Идеально подойдут корма с высоким содержанием белка, жиров и клетчатки.
Белки необходимы для поддержания мышечной массы и общего состояния здоровья собаки, особенно в условиях зимнего холода. Взрослым собакам рекомендуется выбирать корма с не менее чем 20% белка.
Жиры обеспечивают долгосрочный источник энергии и защищают от холода. Лучше всего выбирать корма с содержанием жиров до 15−20%.
Клетчатка позволяет поддерживать здоровье пищеварительной системы. Наличие растительных компонентов в кормах также поможет поддержать иммунитет собаки.
Некоторые владельцы собак отдают предпочтение натуральной пище. Кормление натуральной едой может стать отличным вариантом для питомца. Однако нужно следить за тем, чтобы рацион оставался сбалансированным и разнообразным.
Для сбалансированного питания зимней собаке необходимо увеличить калорийность рациона. Натуральная еда должна состоять из мяса, овощей и злаков. Являясь источником белка, мясо может быть представлено различными видами: курятиной, говядиной, индейкой или рыбой.
Также нужно давать собаке субпродукты: особенно полезна печень. Однако следите за тем, чтобы печень не превышала 10% от общего рациона.
Овощи тоже занимают важное место в рационе собаки зимой. Они обогащают рацион клетчаткой и необходимыми микроэлементами. Например, морковь, брокколи или тыква будут полезны для пищеварения и поддержания иммунной системы.
Злаки, такие как рис, овес или гречка, также могут стать хорошей основой для пищи, помогая сбалансировать рацион и придавая энергию.
Как часто кормить собак зимой?
Зимой порции еды могут потребоваться увеличить, учитывая потребности собаки в энергии. Однако стоит помнить, что порции должны соответствовать возрасту, весу и уровню активности вашего питомца. Важно следить за тем, чтобы собака не переедала, так как это может привести к ожирению.
«Если собака содержится в вольере уличном, то обязательно увеличиваем и усиливаем содержание жиров. Лишний раз кормим и более калорийно», — подчеркнул ветеринар Евгений Цыпленков.
Большинство ветеринаров рекомендуют кормить собак два-три раза в день, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии. Для активных собак можно рассмотреть возможность добавления перекусов, например, здоровых лакомств или даже моркови.