Как и чем правильно кормить собак зимой

Холодный климат, короткие световые дни могут существенно повлиять на потребности собаки в питательных веществах. В этот период наши пушистые друзья нуждаются в большем количестве энергии. Ведь холод пробуждает у них потребность в теплообмене, что означает, что они сжигают больше калорий для поддержания нормальной температуры тела. Особенно это касается активных или длинношёрстных пород, а также щенков и пожилых собак.