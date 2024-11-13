Как и чем правильно кормить кошек зимой

Если вы кормите кошку натуральной едой, то основным компонентом рациона для кошек является мясо. Курица, телятина, индейка, а также рыба, такая как тунец и сайра, могут стать отличной основой для питания. Убедитесь, что мясо свежее и не содержит костей, которые могут повредить зубы или вызвать другие проблемы с пищеварением. Обратите внимание на то, что курица — аллерген. Убедитесь, что ваша кошка переносит курицу спокойно.