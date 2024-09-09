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Как хронический стресс влияет на иммунитет

Без стрессов сложно представить жизнь современного человека. Во время потенциально опасных ситуаций они помогают нам сохранять бдительность и быть осторожными. Но, если стресс становится постоянным, он начинает вредить нашему организму, ослабляя иммунитет и увеличивая уязвимость к различным болезням. В итоге вирусы, которые обычно находятся под контролем, активно распространяются.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Когда человек начинает чувствовать недомогание, уровень стресса возрастает, и это еще больше осложняет работу иммунитета. В конечном счете мы можем болеть чаще и дольше, так как иммунных клеток, которые могут бороться с вирусами и бактериями, слишком мало.

Под влиянием хронического стресса выделяется кортизол, который остается на высоком уровне даже без резких потрясений. Иммунная система становится нечувствительной к кортизолу, в организме усиливаются воспаление и выработка провоспалительных цитокинов. В результате иммунные клетки истощаются и теряют свою эффективность. Это затрудняет подавление воспалительных реакций и удлиняет время восстановления после болезней и физических нагрузок.

Для укрепления иммунитета нужно контролировать уровень стресса. В этом помогает ряд факторов.

Хороший сон

Долгий, качественный и регулярный ночной отдых снижает уровень кортизола и воспаление. Когда мы спим, в организме вырабатываются противовоспалительные молекулы, помогающие нам восстанавливаться.

Регулярные физические упражнения

Они улучшают работу лимфатической системы и удаляют токсины через потоотделение. Кроме того, физическая активность снижает уровень стрессовых гормонов и способствует выработке «гормонов счастья».

Здоровое питание

Нужно включить в рацион продукты, богатые витаминами группы B и минералами, такими, как магний, железо и цинк. Это будет поддерживать работу иммунной системы. Важно следить и за уровнем гидратации, то есть пить достаточно воды.

Общение, дыхательные упражнения и медитации

Все это повышает уровень эндорфинов и серотонина, что улучшает настроение и уменьшает воспаление. Дыхательные упражнения и медитация еще и активируют парасимпатическую нервную систему. Благодаря этому снижаются уровень кортизола и стрессовые реакции, пишет «Ридус».

По данным опросов, лишь 8% россиян не знакомы со стрессом, 19% испытывают его постоянно или достаточно часто, 37% — время от времени. Цифры пугают, но не все так страшно, как кажется: есть способы распознать острый стресс и выйти из него.