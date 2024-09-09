Как хронический стресс влияет на иммунитет

Когда человек начинает чувствовать недомогание, уровень стресса возрастает, и это еще больше осложняет работу иммунитета. В конечном счете мы можем болеть чаще и дольше, так как иммунных клеток, которые могут бороться с вирусами и бактериями, слишком мало.
Под влиянием хронического стресса выделяется кортизол, который остается на высоком уровне даже без резких потрясений. Иммунная система становится нечувствительной к кортизолу, в организме усиливаются воспаление и выработка провоспалительных цитокинов. В результате иммунные клетки истощаются и теряют свою эффективность. Это затрудняет подавление воспалительных реакций и удлиняет время восстановления после болезней и физических нагрузок.
Для укрепления иммунитета нужно контролировать уровень стресса. В этом помогает ряд факторов.
Хороший сон
Долгий, качественный и регулярный ночной отдых снижает уровень кортизола и воспаление. Когда мы спим, в организме вырабатываются противовоспалительные молекулы, помогающие нам восстанавливаться.
Регулярные физические упражнения
Они улучшают работу лимфатической системы и удаляют токсины через потоотделение. Кроме того, физическая активность снижает уровень стрессовых гормонов и способствует выработке «гормонов счастья».
Здоровое питание
Нужно включить в рацион продукты, богатые витаминами группы B и минералами, такими, как магний, железо и цинк. Это будет поддерживать работу иммунной системы. Важно следить и за уровнем гидратации, то есть пить достаточно воды.
Общение, дыхательные упражнения и медитации
Все это повышает уровень эндорфинов и серотонина, что улучшает настроение и уменьшает воспаление. Дыхательные упражнения и медитация еще и активируют парасимпатическую нервную систему. Благодаря этому снижаются уровень кортизола и стрессовые реакции, пишет «Ридус».
По данным опросов, лишь 8% россиян не знакомы со стрессом, 19% испытывают его постоянно или достаточно часто, 37% — время от времени. Цифры пугают, но не все так страшно, как кажется: есть способы распознать острый стресс и выйти из него.