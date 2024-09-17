Как хозяину помочь собаке перестать бояться

Если животное пугается своих сородичей, значит, хозяин не адаптировал его в социальную среду или над щенком доминировали более сильные братья и сестры, а мама-собака не уделяла ему должного внимания. Долгая жизнь в вольере в одиночестве тоже накладывает след на психику питомца. Он начинает избегать других собак и людей.