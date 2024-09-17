Как хозяину помочь собаке перестать бояться

Как пишет Общественная служба новостей, пугливым питомцам нужна поддержка хозяина, собака должна чувствовать в нем опору. Прежде всего справиться со страхом поможет уверенность. Если пес начнет получать опыт преодоления хотя бы маленьких трудностей и страхов, он начнет чувствовать себя уверенней. Со временем собака сможет побороть страх.
Распространенные страхи
Питомец может пугаться чего угодно. Это связано с его прошлой жизнью, какими-то ситуациями, особенностями психики и прочим.
Собака нередко боится детей или мужчин. Обычно так себя ведут четвероногие, которых подобрали на улице или взяли из приюта. Животное могут пугать громкие звуки в доме: например, работающие пылесос, дрель. Может быть страх движущегося транспорта или поездок в машине.
Когда запускают салюты, некоторые собаки испытывают сильный стресс и бегут в панике, куда глаза глядят. Дома животное забивается в дальний угол, скулит, дрожит или в ужасе бегает по комнатам.
Некоторые животные боятся расставаться с хозяином даже на несколько часов. Они думают, что их бросили навсегда.
Питомец может испытывать страх при виде своих сородичей.
Причины
Страхи возникают по каким-то веским причинам, а не на пустом месте.
Так, если собаку пугают мужчины или дети, значит, они причиняли ей боль, проявляли агрессию.
Когда собака боится расставаться с хозяином, это говорит о том, что ей уделяют очень мало времени и внимания.
Если животное пугается своих сородичей, значит, хозяин не адаптировал его в социальную среду или над щенком доминировали более сильные братья и сестры, а мама-собака не уделяла ему должного внимания. Долгая жизнь в вольере в одиночестве тоже накладывает след на психику питомца. Он начинает избегать других собак и людей.
Взрослое животное может испугаться темноты, долгого отсутствия воды и пищи, неизвестных громких шумов. Маленькие собачки боятся прогулок на улице и сильно дрожат. Не исключено, что питомца пожалели или угостили лакомством, когда он первый раз затрясся, и он решил, что хозяину нравится такое поведение.
Симптомы страха
О том, что собака боится, говорит ряд признаков:
- лай, оскал и рычание (так сообщает, что не стоит к ней приближаться);
- в одиночестве устраивает беспорядок и портит вещи;
- ходит в туалет дома;
- плохой сон и аппетит;
- повышенное слюноотделение и частая рвота;
- часто чешется, разлизывает лапки до болячек или постоянно ловит свой хвост.
Как можно помочь собаке побороть страх
Если дома появился щенок, нужно постараться вовремя социализировать его и вырастить спокойным, уравновешенным и уверенным животным. Нужно правильно дрессировать питомца. Самое главное — проявлять терпение и доброту.
Если питомец боится чего-то, наказания и запреты не помогут. Наоборот, стресс негативно скажется на поведении и внутреннем состоянии животного.
Не стоит нагружать пугливую собаку новой информацией. Если в процессе обучения на животное морально или физически давить, питомец не справится с эмоциями, и вы только ухудшите его состояние. Нужно исключить или свести к минимуму источники страха подопечного.
Во время приступов паники собаки хозяину нужно стараться вести себя как обычно. Если питомец испугался чего-то на прогулке, надо продолжать движение и отдавать обычные команды, общаться, как всегда. Хозяин — образец и пример для животного. Можно отвлечь четвероногого от источника страха хорошо знакомыми, отработанными командами.
Собаки чувствительны и быстро считывают настроение хозяина. От его спокойствия будет зависеть и спокойствие питомца.
Можно попробовать разучить с питомцем дома команду «лапки». При ней собака должна ставить лапы на разные предметы, например, на диван, на коробку. Объект должен быть неподвижным и устойчивым. Потом начните обучать этой команде на улице, чтобы познакомить собаку с новыми предметами, например, с пеньком или со скамейкой.
Незнакомую вещь можно осторожно дать собаке понюхать, чтобы она начала знакомство с ней более уверенно и осознанно. Даже если питомец не боится нового предмета, все равно дайте обнюхать его.
Если страхи преобладают над нормальным поведением и ничего не получается, стоит обратиться к опытному специалисту.
Когда заканчивается лето, прогулкам с собакой могут помешать сильный дождь или ветер. Однако энергичным питомцам необходимо сбрасывать накопившуюся энергию, чтобы скука не отразилась на их поведении. Для этого есть целый ряд занятий.