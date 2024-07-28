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Как хорошо выспаться в маленькой квартире

Советы от дизайнеров интерьера.

Источник: Freepik

Если вы живете в однокомнатной квартире или, тем более, в студии, то вся жизнь проходит в одном месте: сон, отдых, общение, приготовление пищи. Если работаете на удаленке, к этому прибавляется и работа. Тут же стоят плита, стиральная машинка, холодильник, телевизор и вещи.

Можно ли в таких условиях хорошо выспаться, и как улучшить качество сна? Издание The Associated Press обратилось за советами к экспертам по дизайну интерьера. Вот советы специалистов:

Главное в квартире — место для сна

Хороший сон нужен каждому. Если в квартире мало места, траты на нее стоит оптимизировать и сосредоточиться на том, что абсолютно точно пригодится. Спальное место — одно из ключевых составляющих любой квартиры.

Оливия Хоскен, выпускающий редактор журнала House Beautiful, советует прежде всего купить качественный диван или кровать.

Андреа Моррис, дизайнер из компании Lancaster Place Interiors в Северной Каролине, советует рассмотреть кровати, которые складываются в шкаф. С одной стороны, так вы сможете позволить себе кровать побольше, которая не будет занимать всю комнату. С другой стороны, у вас не будет возможности захламить спальное место, потому что кровать убрана в шкаф.

Создайте буферную зону

Даже в маленьком пространстве стоит отделить спальное место от остальной комнаты. Для этого можно использовать ширму, стеллаж, шкаф или даже подвесные полки. После того, как вы выделили зону для сна, старайтесь поменьше в ней находиться: не работать, не есть и т. д.

Джефф Кан, сооснователь компании по исследованию сна Rise Science, объясняет: «там, где вы спите, нельзя заниматься ничем, что провоцирует стресс». Благодаря этому ваш мозг постепенно привыкнет, что в этом пространстве он может расслабиться и отдохнуть, и в результате вы начнете быстрее засыпать и лучше высыпаться.

Если полностью разграничить пространство не получается, Лиза Штраусс, психолог, специлизирующийся на расстройствах сна, советует прибегнуть к такой уловке: спите на одном краю кровати, а работайте или читайте на другом. Можно даже просто ложиться на кровать головой в другую сторону — это тоже поможет ментально разграничить пространство.

Чистый воздух, темнота и тишина

«Обязательно проветривайте помещение перед сном. Хорошая идея — купить очиститель воздуха», — советует Кан. Это особенно важно, если вы готовите в том же помещении, в котором спите.

Ароматический диффузор тоже поможет переключиться: если перед сном распылять в воздухе успокаивающий аромат (например, ромашку или лаванду), это создаст благоприятную для сна обстановку.

Постарайтесь отключить компьютер, телефон и все прочие устройства, которые светятся — они могут нарушить циркадные ритмы и сбить внутренние часы.

Если на улице слишком шумно или электроприборы издают неприятный звук, можно купить шумовую машину для сна. Еще хорошие покупки — блэкаут-шторы и световой будильник, который постепенно зажигается к нужному времени.

Спите в чистоте

Андреа Моррис напоминает, что заправлять постель — очень хорошая идея. «Когда я возвращаюсь после трудного дня и вижу порядок и заправленную постель, я чувствую себя гораздо уютнее», — рассказывает она.

Кроме того, Андреа советует убирать все ненужные предметы в ящики, прятать провода и в целом стараться делать так, чтобы хлама на виду было меньше.

Правильно подберите постельное белье

Если в комнате трудно регулировать температуру, важно выбрать постельное белье из дышащих материалов.

Кроме того, дизайнеры советуют отказаться от пушистых пледов и ограничиться одеялом с несколькими пододеяльниками. Так проще обновлять белье и ощущать чистоту в квартире. А запасной плед придется где-то хранить, стирать, сушить — для маленькой квартиры это не самая практичная идея.

Еще один прибор, который можно купить для комфортной жизни — увлажнитель или осушитель воздуха. В отдельном материале рассказываем, чем они отличаются и как понять, какой нужен вашему дому.

Георгий Мазуркевич