Как хорошо выспаться в маленькой квартире

Андреа Моррис, дизайнер из компании Lancaster Place Interiors в Северной Каролине, советует рассмотреть кровати, которые складываются в шкаф. С одной стороны, так вы сможете позволить себе кровать побольше, которая не будет занимать всю комнату. С другой стороны, у вас не будет возможности захламить спальное место, потому что кровать убрана в шкаф.