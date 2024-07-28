Как хорошо выспаться в маленькой квартире

Если вы живете в однокомнатной квартире или, тем более, в студии, то вся жизнь проходит в одном месте: сон, отдых, общение, приготовление пищи. Если работаете на удаленке, к этому прибавляется и работа. Тут же стоят плита, стиральная машинка, холодильник, телевизор и вещи.
Можно ли в таких условиях хорошо выспаться, и как улучшить качество сна? Издание The Associated Press обратилось за советами к экспертам по дизайну интерьера. Вот советы специалистов:
Главное в квартире — место для сна
Хороший сон нужен каждому. Если в квартире мало места, траты на нее стоит оптимизировать и сосредоточиться на том, что абсолютно точно пригодится. Спальное место — одно из ключевых составляющих любой квартиры.
Оливия Хоскен, выпускающий редактор журнала House Beautiful, советует прежде всего купить качественный диван или кровать.
Андреа Моррис, дизайнер из компании Lancaster Place Interiors в Северной Каролине, советует рассмотреть кровати, которые складываются в шкаф. С одной стороны, так вы сможете позволить себе кровать побольше, которая не будет занимать всю комнату. С другой стороны, у вас не будет возможности захламить спальное место, потому что кровать убрана в шкаф.
Создайте буферную зону
Даже в маленьком пространстве стоит отделить спальное место от остальной комнаты. Для этого можно использовать ширму, стеллаж, шкаф или даже подвесные полки. После того, как вы выделили зону для сна, старайтесь поменьше в ней находиться: не работать, не есть
Джефф Кан, сооснователь компании по исследованию сна Rise Science, объясняет: «там, где вы спите, нельзя заниматься ничем, что провоцирует стресс». Благодаря этому ваш мозг постепенно привыкнет, что в этом пространстве он может расслабиться и отдохнуть, и в результате вы начнете быстрее засыпать и лучше высыпаться.
Если полностью разграничить пространство не получается, Лиза Штраусс, психолог, специлизирующийся на расстройствах сна, советует прибегнуть к такой уловке: спите на одном краю кровати, а работайте или читайте на другом. Можно даже просто ложиться на кровать головой в другую сторону — это тоже поможет ментально разграничить пространство.
Чистый воздух, темнота и тишина
«Обязательно проветривайте помещение перед сном. Хорошая идея — купить очиститель воздуха», — советует Кан. Это особенно важно, если вы готовите в том же помещении, в котором спите.
Ароматический диффузор тоже поможет переключиться: если перед сном распылять в воздухе успокаивающий аромат (например, ромашку или лаванду), это создаст благоприятную для сна обстановку.
Если на улице слишком шумно или электроприборы издают неприятный звук, можно купить шумовую машину для сна. Еще хорошие покупки — блэкаут-шторы и световой будильник, который постепенно зажигается к нужному времени.
Спите в чистоте
Андреа Моррис напоминает, что заправлять постель — очень хорошая идея. «Когда я возвращаюсь после трудного дня и вижу порядок и заправленную постель, я чувствую себя гораздо уютнее», — рассказывает она.
Кроме того, Андреа советует убирать все ненужные предметы в ящики, прятать провода и в целом стараться делать так, чтобы хлама на виду было меньше.
Правильно подберите постельное белье
Если в комнате трудно регулировать температуру, важно выбрать постельное белье из дышащих материалов.
Кроме того, дизайнеры советуют отказаться от пушистых пледов и ограничиться одеялом с несколькими пододеяльниками. Так проще обновлять белье и ощущать чистоту в квартире. А запасной плед придется где-то хранить, стирать, сушить — для маленькой квартиры это не самая практичная идея.
Еще один прибор, который можно купить для комфортной жизни — увлажнитель или осушитель воздуха. В отдельном материале рассказываем, чем они отличаются и как понять, какой нужен вашему дому.
Георгий Мазуркевич