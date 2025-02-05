Хакеры в России обманывают россиян под видом маркетплейсов

Хакеры использовали фишинговый сайт, копирующий Ozon, и предлагали связаться с «личным менеджером» через WhatsApp. В МВД предупредили, что это может привести к потере доступа к учетной записи и личным данным. Ozon оперативно заблокировал сайт и призвал пользователей быть осторожными, передают Известия.