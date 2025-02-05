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Хакеры в России обманывают россиян под видом маркетплейсов

Мошенники атаковали пользователей, выдавая себя за маркетплейс Ozon. Они предлагают покупателям промокод на 10 тысяч рублей, заманивают на поддельный сайт и пытаются украсть аккаунты в мессенджере.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Хакеры использовали фишинговый сайт, копирующий Ozon, и предлагали связаться с «личным менеджером» через WhatsApp. В МВД предупредили, что это может привести к потере доступа к учетной записи и личным данным. Ozon оперативно заблокировал сайт и призвал пользователей быть осторожными, передают Известия.

Сценарий мошенничества не нов: злоумышленники создают фальшивые сайты и рассылают сообщения с логотипами известных брендов. Они предлагают скидки или подарки, требуя небольшую предоплату, а затем крадут данные аккаунтов.

Эксперты советуют проверять все предложения в личном кабинете официального приложения и не переходить по сомнительным ссылкам. Общение с представителями маркетплейсов должно вестись только через официальные каналы.

Советы по защите

Важно сообщать о подозрительных транзакциях службе безопасности маркетплейса. Специалисты предупреждают: мошенники будут продолжать использовать известные бренды, поэтому важно оставаться бдительными и проверять любую информацию:

— Использовать отдельную карту для покупок в интернете;

— Устанавливать статус «оплата только при получении»;

— Применять сложные пароли и двухфакторную аутентификацию;

— Устанавливать антивирусные программы.

Ранее в Банке России предупредили, что мошенники придумали схему с использованием виртуальных образов карт своих жертв. Такие образы люди сами создают у себя на гаджетах.