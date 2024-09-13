Как говорить с ребенком о смерти

Если ребенок спрашивает: «Мама, а ты умрешь? Я останусь без тебя?», не стоит обещать бессмертие. Можно ответить так: «Да, люди так устроены, что наша жизнь когда-то закончится. Но если мы будем заботиться о своем здоровье и беречь друг друга, наша жизнь может быть очень длинной. Давай каждый день радовать друг друга».