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Как говорить с ребенком о смерти

Разговор с ребенком о смерти — один из фундаментальных вопросов воспитания, где действует важное правило: предоставлять ребенку только ту информацию, которую он запрашивает и к которой готов. Об этом рассказала доцент кафедры теоретической и практической психологии КамГУ им. Витуса Беринга Марина Фризен.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Если, к примеру, ребенок, увидев мертвого голубя на улице, спрашивает: «Голубь умер? А я тоже умру?», не стоит сразу погружаться в глубокое обсуждение темы смерти.

Психологи рекомендуют использовать метод «отложенного разговора» для сложных тем. Можно сказать ребенку: «Давай обязательно об этом поговорим. Напомни мне вечером, когда мы закончим все дела».

Если ребенок не забывает и снова задает вопрос, это показывает, что тема для него действительно важна.

По словам психолога, восприятие смерти сильно зависит от возраста ребенка. Дети обычно начинают осмысливать смертность после 5−6 лет — и это нормальный этап развития.

Важно учитывать психоэмоциональное состояние ребенка и причину, побудившую его задать вопрос о смерти.

Существует разница между ситуацией, когда ребенок впервые сталкивается с концепцией смерти, и случаями реальной утраты близкого существа — будь то домашний питомец, пожилой родственник или, что наиболее травматично, родитель. В последнем случае рекомендуется обратиться к профессиональному психологу.

Маленькие дети, особенно дошкольного возраста, часто смешивают реальность с фантазией. Например, услышав, что дедушка умер от рака, ребенок может подумать: «А что, если я заразился?». Он может озвучить этот вопрос или оставить его при себе.

«В таких ситуациях лучше не торопиться с объяснениями, а попытаться понять ход мыслей ребенка, задавая уточняющие вопросы», — советует психолог.

Марина Фризен предостерегает от создания мифов о смерти, таких как «папа на облачке» или «он будет приходить к тебе во сне».

«Такие объяснения могут иметь непредсказуемые последствия — то, что задумывалось как утешение, может стать источником страха», — отмечает она. Лучше придерживаться правды, но в форме, соответствующей возрасту ребенка.

Если ребенок спрашивает: «Мама, а ты умрешь? Я останусь без тебя?», не стоит обещать бессмертие. Можно ответить так: «Да, люди так устроены, что наша жизнь когда-то закончится. Но если мы будем заботиться о своем здоровье и беречь друг друга, наша жизнь может быть очень длинной. Давай каждый день радовать друг друга».

Такой подход позволяет не обманывать ребенка насчет реальности смерти, но при этом дает позитивную перспективу и фокусирует внимание на ценности жизни и отношений.

Марина Фризен