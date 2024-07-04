Как государство помогает студентам с детьми?

Оно полагается маме, которая учится очно на бюджете или платно, за каждый месяц декрета. Если на момент ухода в декретный отпуск у нее нет стипендии, она будет получать пособие в размере базовой стипендии. Для оформления выплаты нужно с медсправкой обратиться в учебное заведение (причем не позже, чем через полгода после окончания отпуска по беременности и родам).