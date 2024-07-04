Как государство помогает студентам с детьми?

Учиться и одновременно растить ребенка непросто, поэтому государство помогает студентам, у которых есть дети. Какая помощь предусмотрена для таких учащихся? На этот вопрос ответили эксперты портала «Объясняем. РФ».
1. Пособие по беременности и родам в размере стипендии.
Оно полагается маме, которая учится очно на бюджете или платно, за каждый месяц декрета. Если на момент ухода в декретный отпуск у нее нет стипендии, она будет получать пособие в размере базовой стипендии. Для оформления выплаты нужно с медсправкой обратиться в учебное заведение (причем не позже, чем через полгода после окончания отпуска по беременности и родам).
2. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Размер составляет 9 227,24 рубля. Если родители малыша учатся очно, выплату может оформить только один из них. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги», в МФЦ или СФР.
3. Единовременная материальная помощь от вуза в трудной жизненной ситуации.
Размер выплаты определяют индивидуально в каждом случае. Уточнить, что нужно для получения, можно в университете.
4. Сохранение социальной стипендии для беременной во время академического отпуска.
Девушка будет ее получать, если ей выплачивали ее до этого.
Добавим, Минобрнауки предложило платить учащимся родителям дошкольников новую социальную стипендию. Это поддержка по нацпроекту «Семья», который запустят в начале 2025 года. Размер стипендии составит 1 МРОТ. Сейчас он составляет 19 242 рубля, а в следующем году вырастет на 15%.
Кстати, оформить декретное пособие можно на мужа. Как это сделать, можно узнать здесь.
Айгуль Сабитова