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Как голубые крабы разрушают экономику Италии

Из-за глобальных климатических изменений численность голубых крабов значительно возросла. Эксперты утверждают, что ракообразные, обладающие избыточным аппетитом, угрожают кулинарной культуре и экономике Италии.

Источник: AP 2023

Известно, что чрезмерный рост численности голубых крабов является прямым результатом изменений климата — повышения уровня моря и средней температуры.

За последние годы для Италии голубые крабы стали инвазивным видом (в особенности для региона Венето): они истребили численность моллюсков, мидий и устриц до 90%, нанеся серьезный ущерб местному производству и экономике.

По данным Департамента природных ресурсов штата Мэриленд, самки голубых крабов стали откладывать до 8 миллионов икринок в год, из-за этого в Венецианской лагуне их численность превысила допустимые пределы.

Голубые крабы наносят огромный ущерб не только крупным производствам, но и небольшим рыбацким предприятиям, неспособным самостоятельно обеспечить защиту от ракообразных. Помимо прочего, эксперты утверждают, что крабы негативно сказываются на морской экосистеме и кулинарной культуре, так как они истребляют «все живое» на своем пути, поедая даже сородичей других видов.

Ранее стало известно, что Калифорнию заполонили агрессивные огненные муравьи.

Кристина Корчанова