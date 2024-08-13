Как голубые крабы разрушают экономику Италии

Голубые крабы наносят огромный ущерб не только крупным производствам, но и небольшим рыбацким предприятиям, неспособным самостоятельно обеспечить защиту от ракообразных. Помимо прочего, эксперты утверждают, что крабы негативно сказываются на морской экосистеме и кулинарной культуре, так как они истребляют «все живое» на своем пути, поедая даже сородичей других видов.