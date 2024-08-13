Как голубые крабы разрушают экономику Италии

Известно, что чрезмерный рост численности голубых крабов является прямым результатом изменений климата — повышения уровня моря и средней температуры.
За последние годы для Италии голубые крабы стали инвазивным видом (в особенности для региона Венето): они истребили численность моллюсков, мидий и устриц до 90%, нанеся серьезный ущерб местному производству и экономике.
По данным Департамента природных ресурсов штата Мэриленд, самки голубых крабов стали откладывать до 8 миллионов икринок в год, из-за этого в Венецианской лагуне их численность превысила допустимые пределы.
Голубые крабы наносят огромный ущерб не только крупным производствам, но и небольшим рыбацким предприятиям, неспособным самостоятельно обеспечить защиту от ракообразных. Помимо прочего, эксперты утверждают, что крабы негативно сказываются на морской экосистеме и кулинарной культуре, так как они истребляют «все живое» на своем пути, поедая даже сородичей других видов.
Ранее стало известно, что Калифорнию заполонили агрессивные огненные муравьи.
Кристина Корчанова