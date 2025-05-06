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Как Голливуд отреагировал на введение Трампом 100-процентных пошлин

Индустрия требует субсидий, а не удорожания производства.

Источник: Reuters

4 мая президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о плане по возрождению американского кинематографа: он собирается ввести 100-процентные тарифы на фильмы, произведенные за пределами страны.

«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные льготы, чтобы увести наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие штаты в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, в дополнение ко всему прочему, пропаганда! Поэтому я уполномочиваю Министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100%-процентной пошлины на любые фильмы, которые производятся за рубежом и поступают в нашу страну. Мы хотим фильмы, снятые в Америке, снова!».

Заявление без подробностей и с массой вопросов вызвало широчайший резонанс в индустрии. Акции Netflix и других крупных игроков индустрии упали. Как именно администрация Трампа намерена облагать пошлинами интеллектуальную собственность? Когда это произойдет и какие фильмы, готовящиеся к выходу, окажутся затронуты? Подвергнутся ли американские компании, такие как Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery, Amazon и Netflix, специальным выплатам просто за съемки фильма за пределами США? Чем это грозит кинопроизводству в целом и студиям в отдельности?

Уик-энд в Мар-а-Лаго

Голливудские студии производят проекты преимущественно в Канаде, Новой Зеландии и Великобритании, поскольку это дешевле, особенно на фоне возросших требований профсоюзов в США. Какое-то производство по этим же причинам перебралось из Лос-Анджелеса не очень далеко — в штаты Джорджия и Нью-Мексико. Продюсеры не против вернуться в Калифорнию, да и в США достаточно кинематографичных пейзажей, но только если расходы снизятся.

Однако президент не предложил никакого плана по расходам. Как уточнил Bloomberg, в предшествующий заявлению Трампа уик-энд с ним в Мар-а-Лаго находился «специальный посол» в Голливуде, актер Джон Войт со своим менеджером Стивеном Полом. Именно они подтолкнули национального лидера предложить федеральные стимулы для производства.

План Стивена Пола вырисовался после встречи с голливудскими профсоюзами, студиями и стриминговыми платформами, где рассматривалось несколько потенциальных способов оживить кинобизнес. Это и налоговые льготы, и субсидии на инфраструктуру, профессиональное обучение, а также договоры о совместном производстве с другими странами. «Американская киноиндустрия и Голливуд — это маяки, которые освещают мир американской мечтой. А также это двигатели профессионального роста и карьерных возможностей», — говорилось в заявлении Пола. Удалось ли ему изложить это как следует и объяснить необходимость стимулов президенту? Еще один вопрос.

«В перерывах между просмотром Кентуккийского дерби они изложили свои планы относительно этих стимулов. Возможно, вдохновленный этими разговорами Трамп опубликовал свои мысли в воскресенье — но сосредоточился на тарифах, одной из своих любимых тактик», — иронизирует Bloomberg.

Предпосылки

Источник: Unsplash / CC0

Со всеми съемками за рубежом Американская ассоциация кинокомпаний отмечала положительный торговый баланс США со всеми кинорынками в мире: экспорт в три раза превышал импорт. «Это единственная отрасль, в которой мы создали огромное преимущество», — указал Ник Вьяс, основатель Института глобальных цепочек поставок имени Рэндалла Р. Кендрика в Университете Южной Калифорнии.

«Ни один фильм на иностранном языке не вошел в число 50 самых кассовых фильмов в США в прошлом году. Все десять самых кассовых фильмов в мире в прошлом году были выпущены американскими студиями. Другими словами, Голливуд зарабатывает кучу денег, экспортируя свою продукцию по всему миру», — разъяснил Bloomberg.

Кроме того, заявление Трампа последовало после апрельского анонса из Китая, где сообщили о сокращении квоты на ввоз в страну американского кино. «Неправильные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно еще больше снизят благосклонность внутренней аудитории к американским фильмам, — говорилось в заявлении Администрации кинематографии Китая. — Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов».

Журнал Time, цитируя экспертов, вносит в ситуацию еще больше вопросов. «Это не работа правительства США или президента — разбираться в том, как снимаются фильмы, — сказала продюсер Кэтрин Арнольд изданию. — Мировой рынок сильно взаимосвязан в производстве и дистрибуции. Зная это, вы понимаете, насколько это (пошлины) разрушительно и не имеет никакого смысла».

В то же время проблема, о которой сообщил Трамп в своей соцсети, реальна: американская киноиндустрия действительно зависима от зарубежного производства. Рабочая сила дешевле, и тысячи работников киноиндустрии в США (операторы, художники по костюмам, светотехники, гримеры, электрики) теряют работу. По данным Международного альянса работников театральной сцены, за последние три года было ликвидировано около 18 тыс. рабочих мест с полной занятостью, в основном в Калифорнии.

Как высказался вице-президент профсоюза Майкл Ф. Миллер-младший: «Мы позволили Калифорнии стать для индустрии развлечений тем же, чем Детройт стал для автомобильной промышленности».

Источник: Archive Photos/Getty Images

Иностранные льготы подорвали производственную экономику Лос-Анджелеса, которая оказалась в упадке после локдауна из-за пандемии COVID-19, забастовок и сокращения расходов развлекательных компаний после потери миллиардов долларов на потоковых сервисах, запущенных из конкуренции с Netflix. Январские лесные пожары в Пасифик-Палисейдс и Альтадене нанесли еще один удар. По данным некоммерческой организации FilmLA, производство телешоу, художественных фильмов и рекламных роликов за первые три месяца года сократилось на 22% по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Последствия

Риск любых пошлин на зарубежное производство фильмов заключается в том, что они увеличивают вероятность ответных мер. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк вчера заявил: «Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы будем отстаивать права австралийской киноиндустрии». Кейт Карнелл, председатель Screen Producers Australia, подчеркнула, что пошлины станут «огромной проблемой» для австралийских кинематографистов. Местный рынок очень небольшой, и американский в этой перспективе рассматривается там как джекпот. В то же время австралийский продюсер и режиссер Роберт Конноли увидел возможность обратить внимание зрителей на локальные истории. «Я всегда утверждал, что нам лучше перенаправить средства — сотни миллионов, которые Австралия тратит на привлечение крупных американских фильмов, — на нашу местную индустрию, чтобы убедиться, что у нас есть более крепкая местная индустрия, которая сможет пережить подобные потрясения. Я вырос в эпоху “Мальчика и океана” (1976), “Галлиполи” (1981), “Танцев без правил” (1992). Все эти фильмы поддерживало государство».

Источник: Legion-Media.ru

Его слова поддержал преподаватель медиа Бен Элтем из Университета Монаша. Он считает, что это «возможность для Австралии переосмыслить структуру политики льгот на кинопроизводство и сосредоточиться на создании устойчивой отрасли».

В Великобритании опасаются, что втянутый в торговую войну Голливуд нанесет сокрушительный удар по местной отрасли и десяткам тысяч фрилансеров, работающих в ней. Руководитель медиапрофсоюза Bectu Филиппа Чайлдс призвала правительство срочно принять меры по защите этого сектора. В свою очередь, правительство Великобритании выразило готовность обеспечивать дальнейшее процветание киноиндустрии и создание рабочих мест. Британский институт кино заявил, что честно сотрудничает с властями (США и Великобритании): «Мы хотим, чтобы сотрудничество оставалось основой наших индустрий, поэтому мы остаемся конструктивным партнером для наших друзей в США и на международном уровне».

«Рабочая теория, которой, похоже, придерживается администрация Трампа, заключается в том, что если сделать зарубежное производство менее привлекательным для любой части американской промышленности, то это приведет к росту внутреннего производства. То есть если ввести пошлины на все иностранное, простимулируется внутреннее производство. Нечего и гадать, что это однажды коснулось бы и индустрии развлечений. Ведь если производство художественных фильмов и телесериалов или их закупка из-за рубежа станет экономически нецелесообразными, то, с точки зрения администрации, можно предположить, что производство вернется в США. Думаю, это и есть основная логика», — рассуждает Том Нунан, постоянный преподаватель Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

Эксперты индустрии считают, что пошлины скорее ускорят крах Голливуда, поскольку увеличат издержки. Попросту, производство сильно подорожает. Реакция политиков указывает на идентичное предположение. В противовес пошлинам губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к президенту с предложением создать федеральную программу налоговых льгот для кинокомпаний, которая предоставила бы студиям финансовые стимулы на сумму не менее $7,5 млрд. В конгрессе США предупредили, что пошлины — не выход и есть другие способы сделать американское кино снова американским. «Если президент серьезно настроен сохранить доминирующую роль киноиндустрии США и рабочие места, я приглашаю его присоединиться ко мне в борьбе за федеральную налоговую поддержку кинопроизводства», — заявила конгрессмен-демократ Лора Фридман.

Голливуд постепенно возвращается к допандемийным показателям прибыли, и ему не нужны новые повышения цен на билеты в кино. Зато нужны субсидии и федеральная поддержка, которая будет конкурировать с иностранными льготами, чего давно добиваются профсоюзы. Как пишет Variety, надежда на то, что Трамп согласится на субсидии, теплилась в индустрии, но их дальнейшая судьба зависит от решительных действий конгресса.