Как Голливуд отреагировал на введение Трампом 100-процентных пошлин

4 мая президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о плане по возрождению американского кинематографа: он собирается ввести 100-процентные тарифы на фильмы, произведенные за пределами страны.
«Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные льготы, чтобы увести наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие штаты в США опустошаются. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, в дополнение ко всему прочему, пропаганда! Поэтому я уполномочиваю Министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100%-процентной пошлины на любые фильмы, которые производятся за рубежом и поступают в нашу страну. Мы хотим фильмы, снятые в Америке, снова!».
Заявление без подробностей и с массой вопросов вызвало широчайший резонанс в индустрии. Акции Netflix и других крупных игроков индустрии упали. Как именно администрация Трампа намерена облагать пошлинами интеллектуальную собственность? Когда это произойдет и какие фильмы, готовящиеся к выходу, окажутся затронуты? Подвергнутся ли американские компании, такие как Walt Disney Co., Warner Bros. Discovery, Amazon и Netflix, специальным выплатам просто за съемки фильма за пределами США? Чем это грозит кинопроизводству в целом и студиям в отдельности?
Уик-энд в Мар-а-Лаго
Голливудские студии производят проекты преимущественно в Канаде, Новой Зеландии и Великобритании, поскольку это дешевле, особенно на фоне возросших требований профсоюзов в США. Какое-то производство по этим же причинам перебралось из Лос-Анджелеса не очень далеко — в штаты Джорджия и Нью-Мексико. Продюсеры не против вернуться в Калифорнию, да и в США достаточно кинематографичных пейзажей, но только если расходы снизятся.
Однако президент не предложил никакого плана по расходам. Как уточнил Bloomberg, в предшествующий заявлению Трампа уик-энд с ним в Мар-а-Лаго находился «специальный посол» в Голливуде, актер Джон Войт со своим менеджером Стивеном Полом. Именно они подтолкнули национального лидера предложить федеральные стимулы для производства.
План Стивена Пола вырисовался после встречи с голливудскими профсоюзами, студиями и стриминговыми платформами, где рассматривалось несколько потенциальных способов оживить кинобизнес. Это и налоговые льготы, и субсидии на инфраструктуру, профессиональное обучение, а также договоры о совместном производстве с другими странами. «Американская киноиндустрия и Голливуд — это маяки, которые освещают мир американской мечтой. А также это двигатели профессионального роста и карьерных возможностей», — говорилось в заявлении Пола. Удалось ли ему изложить это как следует и объяснить необходимость стимулов президенту? Еще один вопрос.
«В перерывах между просмотром Кентуккийского дерби они изложили свои планы относительно этих стимулов. Возможно, вдохновленный этими разговорами Трамп опубликовал свои мысли в воскресенье — но сосредоточился на тарифах, одной из своих любимых тактик», — иронизирует Bloomberg.
Предпосылки
Со всеми съемками за рубежом Американская ассоциация кинокомпаний отмечала положительный торговый баланс США со всеми кинорынками в мире: экспорт в три раза превышал импорт. «Это единственная отрасль, в которой мы создали огромное преимущество», — указал Ник Вьяс, основатель Института глобальных цепочек поставок имени Рэндалла Р. Кендрика в Университете Южной Калифорнии.
«Ни один фильм на иностранном языке не вошел в число 50 самых кассовых фильмов в США в прошлом году. Все десять самых кассовых фильмов в мире в прошлом году были выпущены американскими студиями. Другими словами, Голливуд зарабатывает кучу денег, экспортируя свою продукцию по всему миру», — разъяснил Bloomberg.
Кроме того, заявление Трампа последовало после апрельского анонса из Китая, где сообщили о сокращении квоты на ввоз в страну американского кино. «Неправильные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно еще больше снизят благосклонность внутренней аудитории к американским фильмам, — говорилось в заявлении Администрации кинематографии Китая. — Мы будем следовать правилам рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых американских фильмов».
Журнал Time, цитируя экспертов, вносит в ситуацию еще больше вопросов. «Это не работа правительства США или президента — разбираться в том, как снимаются фильмы, — сказала продюсер Кэтрин Арнольд изданию. — Мировой рынок сильно взаимосвязан в производстве и дистрибуции. Зная это, вы понимаете, насколько это (пошлины) разрушительно и не имеет никакого смысла».
В то же время проблема, о которой сообщил Трамп в своей соцсети, реальна: американская киноиндустрия действительно зависима от зарубежного производства. Рабочая сила дешевле, и тысячи работников киноиндустрии в США (операторы, художники по костюмам, светотехники, гримеры, электрики) теряют работу. По данным Международного альянса работников театральной сцены, за последние три года было ликвидировано около 18 тыс. рабочих мест с полной занятостью, в основном в Калифорнии.
Как высказался вице-президент профсоюза Майкл Ф. Миллер-младший: «Мы позволили Калифорнии стать для индустрии развлечений тем же, чем Детройт стал для автомобильной промышленности».
Иностранные льготы подорвали производственную экономику Лос-Анджелеса, которая оказалась в упадке после локдауна из-за пандемии COVID-19, забастовок и сокращения расходов развлекательных компаний после потери миллиардов долларов на потоковых сервисах, запущенных из конкуренции с Netflix. Январские лесные пожары в Пасифик-Палисейдс и Альтадене нанесли еще один удар. По данным некоммерческой организации FilmLA, производство телешоу, художественных фильмов и рекламных роликов за первые три месяца года сократилось на 22% по сравнению с первым кварталом 2024 года.
Последствия
Риск любых пошлин на зарубежное производство фильмов заключается в том, что они увеличивают вероятность ответных мер. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк вчера заявил: «Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы будем отстаивать права австралийской киноиндустрии». Кейт Карнелл, председатель Screen Producers Australia, подчеркнула, что пошлины станут «огромной проблемой» для австралийских кинематографистов. Местный рынок очень небольшой, и американский в этой перспективе рассматривается там как джекпот. В то же время австралийский продюсер и режиссер Роберт Конноли увидел возможность обратить внимание зрителей на локальные истории. «Я всегда утверждал, что нам лучше перенаправить средства — сотни миллионов, которые Австралия тратит на привлечение крупных американских фильмов, — на нашу местную индустрию, чтобы убедиться, что у нас есть более крепкая местная индустрия, которая сможет пережить подобные потрясения. Я вырос в эпоху “Мальчика и океана” (1976), “Галлиполи” (1981), “Танцев без правил” (1992). Все эти фильмы поддерживало государство».
Его слова поддержал преподаватель медиа Бен Элтем из Университета Монаша. Он считает, что это «возможность для Австралии переосмыслить структуру политики льгот на кинопроизводство и сосредоточиться на создании устойчивой отрасли».
В Великобритании опасаются, что втянутый в торговую войну Голливуд нанесет сокрушительный удар по местной отрасли и десяткам тысяч фрилансеров, работающих в ней. Руководитель медиапрофсоюза Bectu Филиппа Чайлдс призвала правительство срочно принять меры по защите этого сектора. В свою очередь, правительство Великобритании выразило готовность обеспечивать дальнейшее процветание киноиндустрии и создание рабочих мест. Британский институт кино заявил, что честно сотрудничает с властями (США и Великобритании): «Мы хотим, чтобы сотрудничество оставалось основой наших индустрий, поэтому мы остаемся конструктивным партнером для наших друзей в США и на международном уровне».
«Рабочая теория, которой, похоже, придерживается администрация Трампа, заключается в том, что если сделать зарубежное производство менее привлекательным для любой части американской промышленности, то это приведет к росту внутреннего производства. То есть если ввести пошлины на все иностранное, простимулируется внутреннее производство. Нечего и гадать, что это однажды коснулось бы и индустрии развлечений. Ведь если производство художественных фильмов и телесериалов или их закупка из-за рубежа станет экономически нецелесообразными, то, с точки зрения администрации, можно предположить, что производство вернется в США. Думаю, это и есть основная логика», — рассуждает Том Нунан, постоянный преподаватель Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
Эксперты индустрии считают, что пошлины скорее ускорят крах Голливуда, поскольку увеличат издержки. Попросту, производство сильно подорожает. Реакция политиков указывает на идентичное предположение. В противовес пошлинам губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к президенту с предложением создать федеральную программу налоговых льгот для кинокомпаний, которая предоставила бы студиям финансовые стимулы на сумму не менее $7,5 млрд. В конгрессе США предупредили, что пошлины — не выход и есть другие способы сделать американское кино снова американским. «Если президент серьезно настроен сохранить доминирующую роль киноиндустрии США и рабочие места, я приглашаю его присоединиться ко мне в борьбе за федеральную налоговую поддержку кинопроизводства», — заявила конгрессмен-демократ Лора Фридман.
Голливуд постепенно возвращается к допандемийным показателям прибыли, и ему не нужны новые повышения цен на билеты в кино. Зато нужны субсидии и федеральная поддержка, которая будет конкурировать с иностранными льготами, чего давно добиваются профсоюзы. Как пишет Variety, надежда на то, что Трамп согласится на субсидии, теплилась в индустрии, но их дальнейшая судьба зависит от решительных действий конгресса.