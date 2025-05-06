Как Голливуд отреагировал на введение Трампом 100-процентных пошлин

Риск любых пошлин на зарубежное производство фильмов заключается в том, что они увеличивают вероятность ответных мер. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк вчера заявил: «Ни у кого не должно быть сомнений в том, что мы будем отстаивать права австралийской киноиндустрии». Кейт Карнелл, председатель Screen Producers Australia, подчеркнула, что пошлины станут «огромной проблемой» для австралийских кинематографистов. Местный рынок очень небольшой, и американский в этой перспективе рассматривается там как джекпот. В то же время австралийский продюсер и режиссер Роберт Конноли увидел возможность обратить внимание зрителей на локальные истории. «Я всегда утверждал, что нам лучше перенаправить средства — сотни миллионов, которые Австралия тратит на привлечение крупных американских фильмов, — на нашу местную индустрию, чтобы убедиться, что у нас есть более крепкая местная индустрия, которая сможет пережить подобные потрясения. Я вырос в эпоху “Мальчика и океана” (1976), “Галлиполи” (1981), “Танцев без правил” (1992). Все эти фильмы поддерживало государство».