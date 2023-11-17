Как фильмы про акул вселяют чрезмерный страх перед ними

Многие из самых популярных голливудских триллеров про акул, например, «Челюсти», «Цунами 3D», «Отмель» и «Мег: монстр глубины» показывают жестокие нападения больших рыб на людей. Для кого-то эти кинокартины идеально подходят для вечернего просмотра, однако они вселяют в людей страх, называемый галеофобией, перед подводными хищниками в реальной жизни.

Ученые из Университета Южной Австралии проанализировали 683 художественных фильма об акулах и выяснили, что эти хищники возглавляют топ наиболее распространенных животных, изображаемых в кино, причем подавляющее большинство показывают в негативном ключе — в 96% взаимодействие человека и рыбы либо угрожало жизни первого, либо приводило к его гибели.

В таких кинокартинах акул изображают намеренно охотящимися или нападающими на людей. Это не только заставляет бояться сильнее, но и укрепляет любые негативные взгляды на хищников.

Как пишет Daily Mail, ссылаясь на Музей Флориды, в 2022 году во всем мире было всего 57 подтвержденных неспровоцированных случаев нападения акул, девять из которых закончились смертельным исходом. Однако несмотря на такую статистику, галеофобия является одной из самых распространенных во всем мире.

Большинство людей, боящихся подводных хищников, сами не сталкивались с ними и не изучали их, а информацию черпают из фильмов.

Ученые называют это «эффектом челюстей» — когда люди чрезмерно и иррационально боятся хищников. Однако такое кино вызывает еще одну фобию — талассофобию, то есть боязнь глубоких водоемов, таких как моря, океаны, озера и даже бассейны.

«Учитывая, что цель художественных фильмов о существах — развлекать и пугать аудиторию, одновременное использование двух страхов более эффективно», — заключили исследователи.

Кино про животных также сформировало у людей негативное восприятие кошек. Фильмы об этих питомцах сделали их «злыми и холодными».

Анна Морозова