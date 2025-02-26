«Как это вкусно, с ума сойти»: Ивлев назвал самый недооцененный русский продукт

«Мы все знаем семгу, треску, зубатку. Но гигантское количество другой нашей рыбы потребитель не знает и не использует в готовке. Например, хека или пикшу. Да, с ними не так легко работать, они сложно поддаются отлову и транспортировке, но все же. Зато какая вкусная, с ума сойти!» — сказал Ивлев.
Он также признался, что рад тенденции, согласно которой в отечественных ресторанах заинтересовались историческими национальными рецептами. При этом шеф призвал своих коллег не смешивать в меню аутентичные блюда «со всем на свете»:
«Мне очень нравится то, что сейчас происходит в ресторанах. Повара со всех уголков России стараются продвинуть специалитеты, продукты или блюда, свойственные именно их регионам, — это очень хорошая популяризация русской кухни. Я не люблю “нафталин”. Но мне грустно, когда заведения, специализирующиеся на “новой русской кухне”, берут и миксуют в меню все на свете. Выводите свои аутентичные блюда отдельно и не смешивайте с остальным, особенно с пиццей или пастой, — не путайте гостей».