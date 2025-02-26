«Как это вкусно, с ума сойти»: Ивлев назвал самый недооцененный русский продукт

«Мне очень нравится то, что сейчас происходит в ресторанах. Повара со всех уголков России стараются продвинуть специалитеты, продукты или блюда, свойственные именно их регионам, — это очень хорошая популяризация русской кухни. Я не люблю “нафталин”. Но мне грустно, когда заведения, специализирующиеся на “новой русской кухне”, берут и миксуют в меню все на свете. Выводите свои аутентичные блюда отдельно и не смешивайте с остальным, особенно с пиццей или пастой, — не путайте гостей».