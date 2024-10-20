Как есть меньше соли и сахара

Соль и сахар — две самые распространенные добавки в пищу, которые делают вкус еды ярче. К сожалению, по данным исследователей, и тем, и другим россияне серьезно злоупотребляют, съедая в день 107 граммов сахара и 12 граммов соли — в два раза выше нормы.
Минздрав РФ считает, что норма соли в день для взрослого — 5 граммов, а сахара — 50. Портал Объясняем.РФ рассказал, почему переизбыток соли и сахара вреден, а также дал несколько советов, как есть меньше и того, и другого.
Соль
Чем опасен переизбыток соли в организме?
- соль удерживает жидкость — это вызывает отеки и негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы организма;
- мешает расщеплять жиры — из-за этого растет вес;
- делает сосуды рыхлыми, что способствует росту холестериновых бляшек;
- нагружает почки, которые выводят лишнюю соль;
- делает кости более хрупкими, поскольку вместе с натрием в соли уходит полезный кальций.
Конечно, самый простой способ снизить употребление соли — перестать солить еду, но чтобы вернуться к норме, этого недостаточно. В среднем только 20% соли люди добавляют в еду сами, остальное закладывается туда еще при изготовлении продуктов. Соль содержится даже в продуктах, которые вообще не кажутся нам солеными: мясо, рыба или яйца.
Хороший способ снизить объем съедаемой соли — отказаться от полуфабрикатов и переработанных продуктов, и больше готовить самостоятельно. Кроме того, стоит меньше солить блюда во время готовки, использовать меньше приправ (туда тоже добавляют соль) и готовых соусов. Портал также советует использовать альтернативу соли: лимон, сок лайма, чеснок, овощную соль.
Поначалу недосоленная пища будет казаться пресной и есть ее будет слегка дискомфортно, но постепенно организм адаптируется к новому уровню потребления соли и привыкнет.
Сахар
Сахар — это не только десерты. Он, как и соль, уже содержится в большинстве продуктов, которые мы употребляем. Сахар есть в хлебе, молоке, соусах и многих других продуктах, о которых мы не думаем, как о «сладких». Детям до 3 лет рекомендуется вообще не давать сахара.
Чем опасен переизбыток сахара?
- если организм не может переработать весь сахар, он начинает копить жир — появляется лишний вес;
- уровень глюкозы в крови держится на высоком уровне — из-за этого может начаться сахарный диабет;
- переизбыток сахара вызывает кариес и заболевания кожи;
- растет уровень холестерина — это может вызвать атеросклероз и болезнь Альцгеймера.
Как есть меньше сахара?
- Изучать состав продуктов и стараться не есть те, где сахар или его заменители прописаны одними из первых — это значит, что его там очень много.
- Есть меньше готовой еды и полуфабрикатов.
- Пить меньше газировок и соков — вместо них лучше использовать морсы и компоты без добавленного сахара.
- Заменить сладости на орехи и фрукты или ягоды.
- Заменить белый хлеб на серый или черный, а рафинированные крупы (белый рис, манная крупа) на цельнозерновые (бурый рис, гречневая крупа, булгур).
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