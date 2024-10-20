Как есть меньше соли и сахара

Сахар — это не только десерты. Он, как и соль, уже содержится в большинстве продуктов, которые мы употребляем. Сахар есть в хлебе, молоке, соусах и многих других продуктах, о которых мы не думаем, как о «сладких». Детям до 3 лет рекомендуется вообще не давать сахара.