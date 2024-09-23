Как экономят жители разных стран мира

Накопить денег и обзавестись тремя домами Саки Тамогами решила в юности. Достичь желаемого было нелегко: девушка не покупала ничего без скидки, готовила всю еду дома и тратила на один прием пищи не более 50 иен (около 30 рублей). Покупку новой одежды она тоже посчитала излишней роскошью и с 19 лет носила вещи, доставшиеся от родственников. Мебель находила на свалках. В салоны красоты ходила лишь для того, чтобы продать волосы, когда они отрастали. Режим тотальной экономии позволил японке купить первый дом в 27 лет.