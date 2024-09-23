Как экономят жители разных стран мира

Накопить денег и обзавестись тремя домами Саки Тамогами решила в юности. Достичь желаемого было нелегко: девушка не покупала ничего без скидки, готовила всю еду дома и тратила на один прием пищи не более 50 иен (около 30 рублей). Покупку новой одежды она тоже посчитала излишней роскошью и с 19 лет носила вещи, доставшиеся от родственников. Мебель находила на свалках. В салоны красоты ходила лишь для того, чтобы продать волосы, когда они отрастали. Режим тотальной экономии позволил японке купить первый дом в 27 лет.
Учат с пеленок
В Японии распоряжаться личными финансами учат с детства, с начальных классов. Подростки уже назубок знают механизмы кредитования и банковских вкладов, умеют копить деньги. Тяга к экономии проявляется в деталях. Например, многие жители не покупают в магазинах сумки. Они приносят пакеты с собой. В стране на каждом шагу стоят автоматы с напитками. Но местные ими не пользуются: покупают чай, кофе оптом, а затем берут их из дома. Еду готовят сами. В садик дети приносят коробочки с едой, сделанной мамами дома. Эта привычка переходит и во взрослую жизнь.
Сушат пакетики чая
Англия у многих ассоциируется с пресловутой традицией перерыва на чай в пять вечера. Интересно, что, согласно одному из недавних исследований, каждый седьмой житель страны сушит чайные пакетики для повторного использования. А еще почти треть жителей Британии стригут себя сами, чтобы сэкономить на походе в парикмахерскую, столько же берут домой из кафе маленькие пакетики соусов, чтобы не тратиться на покупку целой упаковки в магазинах. Около 24 процентов британцев едят кукурузные хлопья вместо полноценного ужина, 17 процентов разбавляют моющее средство.
А мы в домике
Жители Южной Кореи ставят у себя в домах походные палатки. Это позволяет им экономить на отоплении в зимний период. Цены на энергоносители в стране высокие, а в последние годы и вовсе для многих неподъемные. На обогрев палатки надо намного меньше энергии. К тому же палатка лучше держит тепло.
В Германии тоже экономят на отоплении. Ходят зимой в шерстяных носках, теплых штанах и свитерах, включая отопление на минимум. И воду немцы тратят аккуратно. Например, выключают ее во время чистки зубов, мытья волос.
Чек к дареному коню
У американцев есть привычка прикладывать к подарку чек. Если презент не понравится или не подойдет, одариваемый сможет обменять его на другой или вернуть в магазин. Чтобы сохранить в тайне стоимость, покупатели просят продавца распечатать чек с зашифрованной ценой.
Также американцы покупают продукты с запасом и получают скидку за опт, не тратят время и бензин на каждодневный поход по магазинам, избегают импульсивных покупок. Согласно недавним исследованиям, жители страны стали охотнее ездить за покупками в более бюджетные районы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Зайнуллин, доцент экономического факультета РУДН:
— Существует множество полезных программ, приложений, позволяющих вести бюджет домашнего хозяйства. Составляя план трат, не забывайте заплатить себе — отложите деньги на накопительный счет, пополните вклад. В случае если в вашей жизни что-то произойдет, это поможет пережить тяжелые времена. Экономисты шутят, что с финансовой подушкой безопасности спится лучше, чем с ортопедической.