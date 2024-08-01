Как дым от лесных пожаров влияет на наше здоровье

Согласно многочисленным исследованиям, дым от лесных пожаров крайне токсичен для организма. Доказано, что его воздействие увеличивает риск возникновения деменции на 21% по сравнению с другими видами загрязнения воздуха (например, от автомобилей или фабрик).
Ученые также уверяют, что дым от лесных пожаров приводит к снижению массы тела при рождении у младенцев и повышает риск преждевременных родов и мертворождений. Кроме того, в последние годы в научной среде обсуждается гипотеза, согласно которой мелкие частицы гари от лесных пожаров могут проникать через плаценту и оказывать воздействие на мозг, легкие и печень развивающегося плода.
Для взрослых также существует значительная угроза: научно доказано, что дым от лесных пожаров может стать причиной преждевременной смерти. По статистике, за последние годы только в США зафиксировано 50 тысяч подобных случаев. По большей части это обусловлено наличием сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вроде астмы.
Как обезопасить себя?
Если вы живете в регионе, где лесные пожары случаются достаточно часто, рекомендуем предпринять меры, чтобы обезопасить свое здоровье. По мнению экспертов, в этом могут помочь очистители воздуха для дома. Считается, что они могут снизить уровень загрязнение воздуха внутри дома на 50−60%. На улице, в качестве меры предосторожности, стоит носить маски-респираторы с фильтрами KN95, предварительно проверив индекс качества воздуха.
Важно: в случае, если индекс качества воздуха находится на критическом уровне, воздержитесь от выхода на улицу, так как это может быть опасно для вашего здоровья.
Подробнее о том, почему загрязнение воздуха негативно сказывается на репродуктологии, можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова