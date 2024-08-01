Как дым от лесных пожаров влияет на наше здоровье

Ученые также уверяют, что дым от лесных пожаров приводит к снижению массы тела при рождении у младенцев и повышает риск преждевременных родов и мертворождений. Кроме того, в последние годы в научной среде обсуждается гипотеза, согласно которой мелкие частицы гари от лесных пожаров могут проникать через плаценту и оказывать воздействие на мозг, легкие и печень развивающегося плода.