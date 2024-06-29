Как дожить до старости. Врач дала 10 дельных советов молодым

Сегодня отмечается день молодежи. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова дала aif.ru 10 советов как сохранить здоровье в молодом возрасте:
Люди в возрасте от 18 до 35 лет — молоды и телом, и душой
До этого возраста практически по всем органам и системам у нас сохраняется внутренний резерв организма с рождения. Его обязательно нужно поддерживать за счет здорового образа жизни. Но следует помнить и о том, что когда-то наступит более зрелый возраст, поэтому крайне желательно исключить факторы риска, способствующие развитию заболеваний. Фактор риска — еще не болезнь, но устранение каждого из них будет способствовать снижению смертности в будущем! Наше здоровье в молодом возрасте закладывает фундамент для долгой и качественной жизни в старости.
Вот десять советов, которые помогут его сохранить:
1. Будьте физически активны
Регулярная физическая активность улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет мышцы и кости, и способствует поддержанию здорового веса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует уделять не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.
2. Питайтесь правильно
Соблюдение сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами (не менее 400 г.), белками и полезными жирами, помогает поддерживать оптимальный вес, снижает риск хронических заболеваний и улучшает общее самочувствие.
3. Регулярно потребляйте достаточное количество воды
Вода необходима для выполнения множества функций организма, включая терморегуляцию, транспортировку питательных веществ, поддержание объема крови и выведение токсинов. Рекомендуется пить около двух литров воды в день (норма может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей).
4. Откажитесь от вредных привычек
Курение, чрезмерное употребление алкоголя существенно увеличивают риск развития заболеваний, таких как рак, заболевания сердца и печени. Отказ от этих привычек значительно улучшает качество и продолжительность жизни.
5. Позаботьтесь о качественном сне
Сон играет ключевую роль в регуляции многих систем организма. Недостаток сна может привести к ухудшению когнитивных функций, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и сниженной иммунной защите. Рекомендуется спать 7−9 часов в сутки.
6. Проходите профилактические медицинские осмотры
Регулярное прохождение диспансеризации помогает выявить потенциальные проблемы со здоровьем на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение.
7. Задумайтесь о здоровье будущих детей. Сохраните репродуктивное здоровье
Для сохранения репродуктивного здоровья и обеспечения здоровья будущих поколений важно вести здоровый образ жизни, включающий правильное питание и физическую активность, избегать вредных привычек, регулярно проходить медицинские осмотры и своевременно лечить хронические и инфекционные заболевания, а также соблюдать меры личной гигиены и консультироваться с врачом по вопросам репродуктивного здоровья.
8. Соблюдайте правила личной гигиены
Правильная гигиена помогает предотвратить появление возможных заболеваний и инфекций, повышает уверенность в себе и улучшает качество жизни.
9. Улучшайте свое эмоциональное благополучие
Занятие хобби, общение с близкими, медитация и регулярные перерывы на отдых могут способствовать улучшению эмоционального состояния. Участие в общественных мероприятиях и волонтерской деятельности снижает уровень стресса. Такая социальная поддержка имеет положительное влияние на ментальное и физическое здоровье. Помните, что здоровье — праздник, который всегда с тобой!
10. Постоянно обучайтесь новому
Постоянное развитие и обучение помогает поддерживать когнитивные функции и мозговую активность. Чтение, изучение нового языка, игры на развитие памяти — всё это способствует улучшению мозговой деятельности и когнитивного здоровья.
Применение этих советов на практике поможет создать надежный фундамент для здорового и полноценного будущего. Помните, что здоровье — это результат ежедневного выбора и постоянных усилий!