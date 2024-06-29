Как дожить до старости. Врач дала 10 дельных советов молодым

До этого возраста практически по всем органам и системам у нас сохраняется внутренний резерв организма с рождения. Его обязательно нужно поддерживать за счет здорового образа жизни. Но следует помнить и о том, что когда-то наступит более зрелый возраст, поэтому крайне желательно исключить факторы риска, способствующие развитию заболеваний. Фактор риска — еще не болезнь, но устранение каждого из них будет способствовать снижению смертности в будущем! Наше здоровье в молодом возрасте закладывает фундамент для долгой и качественной жизни в старости.