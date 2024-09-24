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Как доска Уиджа стала самой страшной спиритической доской

Словосочетание «спиритическая доска» вызывает у многих страх и ужас. Люди сразу воображают встречи с существами из потустороннего мира. Однако, пишет National Geographic, более века назад это было просто развлечением в викторианских домах.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Рождение спиритической доски

В 1890 году компания Kennard Novelty Company представила «говорящую доску Утиджа» — кусок картона, на котором написаны отдельные буквы, цифры и слова «да», «нет» и «до свидания». Игроки кладут пальцы на треугольник, который начинает двигаться сам по себе после того, как участники задают вопрос.

Несмотря на кажущуюся невинность игры, в последние 130 лет спиритическая доска превратилось в символ сверхъестественной тайны.

Спиритические сеансы получили популярность в 1840-е годы. Тогда было модным проводить такие собрания, в которых участвовали экстрасенсы. Они гадали на картах Таро и использовали специальные магические доски Уиджа. Как раз эти приспособления давали утешение некоторым людям с трудные времена.

Так, например, в послевоенной Америке, когда большинство семей часто переживали внезапную потерю близких, общение с умершими было нормальным, даже необходимым способом справиться с горем.

«Портал для демонических сил» или простая психология?

Поворотный момент в истории спиритической доски Уиджа наступил в 1973 году с выходом фильма «Экзорцист», частично основанный на реальной истории.

В кинокартине есть короткая сцена, в которой ребенок играет в одиночестве со спиритической доской. Из-за нее малыш позже становится одержимым. Это был первый раз, когда фильм предположил, что зло может проникнуть через доску таким образом.

Из-за того, что фильм основан на реальных событиях, некоторые зрители уверены, что все это может произойти с ними.

После выхода фильма в прокат продажи спиритических досок Уиджи превысили продажи «Монополии».

Последующие фильмы ужасов, связанные с доской Уиджа, только подкрепили страх перед обычной вещью. Также начало распространяться больше ужасающих мифов, в которые многие верят и до сих пор.

Несмотря на плохую репутацию спиритической доски, эксперты говорят, что она — это просто продукт психологического эффекта, при котором люди бессознательно передвигают предметы. Он возникает в ответ на мысленное представление о движении.

Ранее рассказали, почему набор цифр, подобный «111», приносит удачу.