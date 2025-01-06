Как дома. Адвокат рассказала, когда нельзя выписать бывшего мужа из жилья

Развод — не всегда повод для переезда, и в некоторых случаях суд разрешает бывшим мужьям и женам годами оставаться в той же квартире, что и раньше, напомнила адвокат Анна Аржанникова.
Прежде чем взяться за выселение бывших супругов, нужно понять, кто собственник жилья, уточнила эксперт. Если жилье оформлено именно на бывшего супруга либо же если он владеет долей в квартире, то выселить законного владельца просто так не выйдет. Но когда речь идет о добрачном имуществе второго супруга либо о принятом в дар или полученном в наследство, выселить супруга вполне реально.
Бывшие члены семьи собственника утрачивают право пользования жилым помещением и должны освободить его. А иначе владелец жилья может требовать выселения в судебном порядке.
«Для начала направьте бывшему супругу уведомление с требованием освободить квартиру и добровольно сняться с регистрационного учета, — пояснила адвокат. — Обязательно укажите в нем дату освобождения помещения и снятия с регистрационного учета. Если человек добровольно не собирается выселяться, нужно подать заявление в районный суд по месту нахождения недвижимости. Как только бывший супруг уже выехал и вывез из квартиры вещи, проблем с выселением не будет».
Но есть более сложные случаи, когда право проживания за другим супругом могут сохранить на некоторое время. Обычно на несколько месяцев, но иногда и на годы.
Первая ситуация — когда у бывшего супруга нет в собственности другого жилья. Суд будет оценивать, есть ли у него право пользования каким-нибудь другим жилым объектом по договору найма, имеется ли на руках договор долевого участия или другой правовой договор на приобретение жилья. Если никаких альтернативных мест для переезда нет, то по суду бывший супруг может получить время для поиска нового места жительства.
Вторая ситуация — когда бывший член семьи не может обеспечить себя жильем. Например, после потери работы, из-за тяжелой болезни, нетрудоспособности по возрасту или при наличии нетрудоспособных иждивенцев.
«Самый распространенный случай, когда бывший супруг, подлежащий выселению, проживает совместно с детьми и не имеет в собственности либо в пользовании другого жилого помещения, — добавляет Аржанникова. — Тогда за ними суд, как правило, сохраняет право пользования жилым помещением вплоть до достижения детьми 18 лет. В любом случае, сроки пользования жилым помещением определяются судом».