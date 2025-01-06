Как дома. Адвокат рассказала, когда нельзя выписать бывшего мужа из жилья

Первая ситуация — когда у бывшего супруга нет в собственности другого жилья. Суд будет оценивать, есть ли у него право пользования каким-нибудь другим жилым объектом по договору найма, имеется ли на руках договор долевого участия или другой правовой договор на приобретение жилья. Если никаких альтернативных мест для переезда нет, то по суду бывший супруг может получить время для поиска нового места жительства.