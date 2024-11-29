Как долго можно обходиться без сна

Как можно дольше обходиться без сна — максимально простой и скучный способ поставить рекорд: нужно просто сидеть и ждать. Такие рекорды были популярны в 1950-х и 1960-х, и регулярно ставились новые — а в 1997 году Книга Рекордов Гиннесса официально заявила, что больше рекордов, связанных с лишением сна, регистрировать не будет, потому что это очень опасно.
Интуитивно понятно, что в отсутствии сна ничего хорошего нет, но чем именно это чревато? И как долго человек может обходиться без сна? Разобрался научный портал IFLScience.
На 1997 год обладателем рекорда был профессиональный каскадер по имени Роберт Макдональд: он провел эксперимент в 1986 году и смог продержаться 18 дней, 21 час и 40 минут. На сайте Книги рекордов Гиннесса указано, что авторам неизвестно о ком-либо, кто пытался побить этот рекорд. Еще, насколько знают организаторы, Роберт пережил эти бессонные 2,5 недели без каких-либо последствий для здоровья — но, видимо, ему просто очень повезло.
Медицинский институт Джона Хопкинса утверждает, что критическая нехватка сна приводит к раку прямой кишки, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Кроме того, излишне долгое бодрствование может состарить мозг на 3−5 лет, и на 33% увеличивает риск возникновения деменции.
Исследования на мышах позволили ученым установить, что из-за излишне долгого бодрствования в мозге снижается уровень защитного белка плейотрофина — в результате начинают умирать нервные клетки гиппокампа, снижаются когнитивные функции и растет риск заболеваний вроде болезни Альцгеймера.
Что-то подобное случилось с предыдущим обладателем рекорда за самое долгое время без сна: в 1964 им стал Рэнди Гарднер, продержавшийся 11 дней. По словам самого Энди, у него начались проблемы с кратковременной памятью и появились симптомы болезни Альцгеймера. Кроме того, спустя несколько дней после начала эксперимента Рэнди начал видеть галлюцинации, но они прошли вскоре после того, как мужчина отоспался.
Современные ученые уверены, что эксперименты Гарднера и Макдональда были не только бессмысленными и вредными, но еще и не вполне чистыми: с очень большой вероятностью они регулярно проваливались в «микросон»: состояние, в котором мозг засыпает на несколько секунд. Поэтому, хотя мужчины и не давали себе полноценно отдохнуть, совершенно безо всякого сна организм способен провести куда меньше времени: после этого он начинает отдыхать крошечными помимо воли человека.
Ранее рассказывали, что много спать полезно для умственных способностей.