Как долго можно обходиться без сна

Современные ученые уверены, что эксперименты Гарднера и Макдональда были не только бессмысленными и вредными, но еще и не вполне чистыми: с очень большой вероятностью они регулярно проваливались в «микросон»: состояние, в котором мозг засыпает на несколько секунд. Поэтому, хотя мужчины и не давали себе полноценно отдохнуть, совершенно безо всякого сна организм способен провести куда меньше времени: после этого он начинает отдыхать крошечными помимо воли человека.