Как долго может не работать лифт в доме

По данным Минстроя, в России замене подлежит не менее 78,4 тыс. лифтов. Причем с каждым годом устаревает еще около 10 тыс. подъемников. А если лифт сломался, то как долго он может простаивать?
«Все зависит от того, какая поломка привела к остановке лифта, — комментирует зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Госдумы Светлана Разворотнева. — Управляющая компания или нанятая специализированная организация должна отреагировать на заявку оперативно, в течение суток. Но если выясняется, что лифту нужен капитальный ремонт, то этот срок не применяется. Капремонт или замена лифтового оборудования проводится на условиях, которые определят по итогам общего собрания собственников».
Если лифт сломался, а на заявки жильцов управляющая компания или другая ответственная организация никак не реагирует, можно написать жалобу в Госжилинспекцию. Ведомство примет меры — вынесет предписание и, возможно, накажет виновников рублем. Также можно направить заявление в Ростехнадзор. Вместе с этим владельцы жилья имеют право требовать с управляющей компании перерасчета платы за некачественно предоставленную услугу.
Замена лифта — дело недешевое. По самым усредненным оценкам, одно новое устройство стоит более 3 млн рублей.