Как долго может не работать лифт в доме

«Все зависит от того, какая поломка привела к остановке лифта, — комментирует зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Госдумы Светлана Разворотнева. — Управляющая компания или нанятая специализированная организация должна отреагировать на заявку оперативно, в течение суток. Но если выясняется, что лифту нужен капитальный ремонт, то этот срок не применяется. Капремонт или замена лифтового оборудования проводится на условиях, которые определят по итогам общего собрания собственников».