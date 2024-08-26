Как долго действует солнцезащитный крем

Помимо прочего, солнцезащитный крем также имеет «рабочие часы»: недостаточно использовать средство раз в день. Чтобы минимизировать последствия УФ-лучей и избежать преждевременного старения кожи, нужно наносить SPF-защиту каждые 2−3 часа или сразу же после контакта с водой (даже, если средство «водостойкое»). По истечении этого времени, а также при соприкосновении с влагой крем теряет эффективность и перестает выполнять основные функции. Соответственно периодически его нужно тщательно смывать и заново наносить на кожу.