Как долго действует солнцезащитный крем

Для тех, кто каждое лето использует солнцезащитный крем, купленный на распродаже где-то в 2010-м, у нас плохие новости. Во-первых, SPF нужно наносить не только летом, но и каждый раз, когда выходите на улицу. Потому, что основная опасность ультрафиолетовых лучей (существующих круглогодично) заключается в повышении риска возникновения опасных новообразований — меланом. Крема с защитой SPF создают барьер, который будет защищать кожу от негативного воздействия солнца.
Во-вторых, у косметики есть срок годности. Доказано, что эффективность солнцезащитного крема со временем будет снижаться и, в конечном счете, он перестанет обеспечивать надлежащую защиту от ультрафиолетовых лучей. Обычно SPF могут храниться до трех лет, однако, если до истечения этого срока консистенция, цвет или запах крема изменились — его не стоит использовать.
Помимо прочего, солнцезащитный крем также имеет «рабочие часы»: недостаточно использовать средство раз в день. Чтобы минимизировать последствия УФ-лучей и избежать преждевременного старения кожи, нужно наносить SPF-защиту каждые 2−3 часа или сразу же после контакта с водой (даже, если средство «водостойкое»). По истечении этого времени, а также при соприкосновении с влагой крем теряет эффективность и перестает выполнять основные функции. Соответственно периодически его нужно тщательно смывать и заново наносить на кожу.
О том, что делать, если забыли про SPF и обгорели на солнце, рассказываем в отдельном материале.