Как доказать что бывший муж зарабатывает больше, чем говорит?

— Надо обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов в твёрдой сумме, которая не привязана к размеру дохода, — советует адвокат Александр Щербинин. — Но вам придётся доказать, что реальный доход экс-супруга выше, чем предъявляемый к расчёту. Для этого через суд делаются запросы в налоговую (об открытых на имя плательщика счетах) и в банки (о движении средств по счетам).