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Как доказать что бывший муж зарабатывает больше, чем говорит?

Рассказываем, что делать, если отец ребёнка скрывает реальные доходы и платит маленькие алименты.

Источник: Freepik

Отец ребёнка работает якобы за МРОТ, а реально имеет 150 тыс. рублей. Как с него взыскать нормальные алименты?

— Надо обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов в твёрдой сумме, которая не привязана к размеру дохода, — советует адвокат Александр Щербинин. — Но вам придётся доказать, что реальный доход экс-супруга выше, чем предъявляемый к расчёту. Для этого через суд делаются запросы в налоговую (об открытых на имя плательщика счетах) и в банки (о движении средств по счетам).

Можно запросить информацию в ГИБДД и Росреестре, чтобы показать, чем владеет бывший муж. И придётся показать траты на ребёнка. Тут потребуются счета за секции, кружки, питание, расходы на ежедневные нужды и т. д. Исходя из этого, суд определит размер алиментов.